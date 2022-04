The Sun openbaart salaris Erik ten Hag bij Manchester United

Vrijdag, 22 april 2022 om 10:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:12

Erik ten Hag gaat bij Manchester United een aanzienlijk salaris opstrijken. Volgens berichten van the Sun verdient de Nederlander straks 10,8 miljoen euro bij zijn nieuwe werkgever. Daarmee is Ten Hag lang niet de best betaalde manager in de Premier League. Liefst vier trainers verdienen meer op het hoogste niveau, onder wie Josep Guardiola. De Spanjaard verdient ruim het dubbele. Ten Hag wordt wel de best betaalde Nederlandse trainer ooit in Engeland, daar onder meer Louis van Gaal en Ronald Koeman aanzienlijk minder verdienden.

Opvallend genoeg zijn er liefst vier trainers die in de Premier League beter verdienen dan Ten Hag. Josep Guardiola spant de kroon met een jaarsalaris van 22,8 miljoen euro. Jürgen Klopp volgt op de tweede plaats met een jaarlijks inkomen van 19,2 miljoen euro. De top vier wordt gecompleteerd door Antonio Conte (Tottenham Hotspur, 18 miljoen) en Brendan Rodgers (Leicester City, 12 miljoen). Ten Hag volgt met 10,8 miljoen euro kort achter Rodgers en verdient daarmee meer dan Mikel Arteta (Arsenal, 10 miljoen) en Thomas Tuchel (Chelsea, 9,6 miljoen).

De slechtst betaalde trainers in de Premier League staan aan het roer bij Norwich City en Brentford FC. Dean Smith strijkt jaarlijks 2,4 miljoen euro op, terwijl Frank genoegen moet nemen met 1,8 miljoen euro. Frank Lampard (Everton, 7,2 miljoen) en Steven Gerrard (Aston Villa, 6 miljoen euro) zijn terug te vinden in de middenmoot. Zij houden onder meer Patrick Vieira, Roy Hodgson en Eddie Howe van Newcastle United onder zich. Ten Hag wordt wel de best betaalde Nederlandse trainer ooit in de Premier League, daar Van Gaal (United, 3,9 miljoen) en Koeman (Everton, 7,2 miljoen) aanzienlijk minder verdienden.

Ondertussen wordt er in Engeland druk gespeculeerd over het transferbudget van Ten Hag. Volgens Sky Sports heeft de Ajax-trainer straks 143 miljoen euro te besteden. Interim-manager Ralf Rangnick acht een grote renovatie hoogst noodzakelijk. Na de 4-0 nederlaag tegen Liverpool luidde de Duitser de noodklok. "Er zal een flinke renovatie plaatsvinden", aldus Rangnick tijdens de persconferentie. "Zes, zeven, misschien wel tien nieuwe spelers komen eraan. Ja, er komt zeker een renovatie aan, dat was voor mij de eerste drie à vier weken wel duidelijk. Jürgen Klopp tilde Liverpool en de stad naar een hoger niveau. Dat moet met ons ook gaan gebeuren."