Pierluigi Collina meldt zich aan front voor allesveranderende spelregelwijziging

Maandag, 18 april 2022 om 20:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:32

Pierluigi Collina staat zeker open voor het invoeren van zuivere speeltijd, zo vertelt de voormalig topscheidsrechter. Collina heeft als lid van de IFAB, het spelregelorgaan van de FIFA, behoorlijk wat in de melk te brokkelen. "Een van de dingen waar we nu over praten is dat niet alle wedstrijden even lang duren", aldus de oud-arbiter op het YouTube-kanaal Calciatori Brutti.

Een voorbeeld van een wedstrijd met weinig zuivere speeltijd was zondag de finale in de TOTO KNVB Beker tussen PSV en Ajax (2-1). Het duel duurde in totaal 102 minuten en 48 seconden, maar de zuivere speeltijd was slechts 50 minuten en 17 seconden. Het idee van de invoer van zuivere speeltijd bestaat al decennialang, maar de conservatieve FIFA tornt niet graag aan de bekende spelregels van het voetbal. Toch heeft Collina oog voor vernieuwing, zo vertelt de Italiaan. "Als je naar de statistieken van vandaag kijkt, zie je dat er teams zijn die 52 minuten spelen, anderen die 43 minuten spelen en anderen die 58 minuten spelen. Als je al deze tijden in een competitie bij elkaar optelt, wordt het verschil groot."

“Een ander ding om over na te denken is: ik als toeschouwer betaal voor een kaartje, fysiek in het stadion, of thuis achter de decoder, om negentig minuten voetbal te zien, maar ik krijg slechts 40, 45 of 46 minuten voorgeschoteld. De helft van de prijs van mijn ticket gaat naar onbespeelde tijd. Het grootste deel van de verspilde tijd komt met inworpen of doeltrappen. Deze dingen zijn functioneel voor het spel, maar acht tot negen minuten voor inworpen, acht tot negen minuten voor doeltrappen." Het huidige systeem is een indirecte stimulans voor tijdrekken, omdat lang niet alle tijd dat het spel stilligt achteraf wordt bijgetrokken. "We moeten misschien wel toe naar negen, tien minuten blessuretijd", zegt Collina. "Dat klinkt nu nog verbazingwekkend, maar het zou meer spektakel opleveren."

Het gebeurt niet vaak dat er een significante regel in het voetbal verandert, maar na het WK 1990 ging de FIFA wél overstag. "Om het spel spectaculairder te maken mocht de keeper een terugspeelbal niet meer in de handen pakken", memoreert Collina. "Hoe spectaculair is het om een keeper met een bal in zijn hand te zien? De eerste reactie was: 'Voetbal zal nooit meer hetzelfde zijn.' Tegenwoordig is het echter duidelijk dat het veel leuker is. We zijn dus aan het nadenken."

Mocht zuivere speeltijd ingevoerd worden, dan moet de FIFA bepalen hoeveel minuten per helft zullen overblijven. "Een zuivere speeltijd van ongeveer 60 minuten wordt vandaag de dag gezien als een goede lengte. Dat is de scheidslijn tussen wedstrijden die wat korter duren en andere die wel 66, 67 of 68 minuten kunnen duren. Het hangt ook van de spelers af."