‘Ik denk dat ik onterfd word en heel wat vrienden kwijtraak als ik naar Ajax ga’

Maandag, 18 april 2022 om 18:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:28

Justin Bijlow zal nooit de overstap maken naar Ajax, zo vertelt hij in gesprek met Helden. De doelman van Feyenoord, die tot het einde van het seizoen is uitgeschakeld met een voetblessure, geeft aan dat hij een hoop consequenties zal beleven als hij ooit een overstap naar de aartsrivaal zou maken.

Bijlow geeft tegenover Helden aan dat hij een overstap naar aartsrivaal Ajax nooit zou overwegen. "Ik denk dat ik onterfd word als ik ooit de overstap naar Ajax maak en dan ook heel wat vrienden kwijtraak", liet de doelman weten. Bijlow heeft naar eigen zeggen al eens eerder een aanbieding van Ajax gekregen, die zijn broer namens hem direct naar de prullenmand verwees. "Bij een jeugdwedstrijd van mijn broer zei een oud Ajax-trainer tegen hem dat ik misschien wel wat voor Ajax zou zijn. Mijn broer antwoordde: ‘Nou, dat denk ik niet. Hij wil overal spelen, behalve bij jullie'. Mijn hele familie en vriendengroep is Feyenoord-fan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bijlow viel een maand geleden voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2 winst) uit met een voetblessure en moest zich laten vervangen door Ofir Marciano. De Rotterdammer had de blessure al opgelopen tijdens het heenduel in de Conference League met Partizan Belgrado, maar kon die wedstrijd wel volmaken. Bijlow moest onder het mes en is de rest van het seizoen uitgeschakeld. Totdat het noodlot toesloeg beleefde Bijlow een sterk seizoen voor Feyenoord, waarin hij in 34 officiële wedstrijden uitkwam. Ook debuteerde de doelman in deze periode voor het Nederlands elftal.

Afgelopen zomer maakte Steven Berghuis de veelbesproken overstap naar Ajax. Hij was daarmee pas de vierde speler in de historie die een directe overstap maakte van Feyenoord naar Ajax. Ook Feyenoord-trainer Arne Slot wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Amsterdam. De oefenmeester zou een van de kandidaten zijn om de aankomende vacature van hoofdtrainer van Ajax in te vullen. Slot heeft overigens in de persconferentie voor het Conference League-treffen met Slavia Praag al aangegeven geen trek te hebben in een vertrek naar Ajax.