‘FIFA denkt aan rigoureuze maatregel om tijdrekken op WK tegen te gaan'

Woensdag, 6 april 2022 om 11:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:00

De FIFA overweegt om de wedstrijden op het WK in Qatar komende winter te verlengen naar 100 minuten, zo meldt Corriere dello Sport. Volgens de Italiaanse krant wil de wereldvoetbalbond nieuwe maatregelen treffen om extreem tijdrekken tegen te gaan.

Er is in het verleden al vaker onderzoek gedaan naar effectieve speeltijd. Hieruit kwam naar voren dat het spel in sommige wedstrijd heel vaak stilligt. Zo werd Ajax vorige maand in eigen huis met 0-1 uitgeschakeld in de Champions League door Benfica. De zuivere speeltijd bedroeg slechts 54 minuten en 39 seconden, zo bleek uit de officiële registratie van de UEFA. Uit onderzoek van CIES werd vorig jaar duidelijk dat er in de Eredivisie 65,6% van de totale speeltijd effectief wordt gevoetbald, omgerekend 59 minuten en 2 seconden.

De FIFA wil op het WK in Qatar maatregelen nemen door de wedstrijden met tien minuten te verlengen. De internationale spelregelcommissie IFAB zal zich nog wel over de eventuele wijziging in het reglement moeten buigen. Tijdrekken kwam onlangs opnieuw onder de aandacht in de Eredivisie, toen Sparta-trainer Henk Fraser Maduka Okoye maande een blessure te simuleren, waarna de oefenmeester zijn spelersgroep bijeen riep om tactische wijzigingen door te voeren.

De voetbalbond stelde dat er 'in algemene zin' wordt gekeken wat ertegen gedaan kan worden, zo schreef het Algemeen Dagblad. De actie van Okoye tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead, na een minuut of 25, werd daarentegen niet specifiek onderzocht, stelde een woordvoerder van de KNVB. “Het is namelijk aan de spelregelcommissie van de FIFA om regels mogelijk te veranderen. Daar gaat de KNVB niet over.”