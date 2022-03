Ryan Gravenberch gaat buitenshuis wél moeiteloos akkoord met contract

Woensdag, 23 maart 2022 om 22:52 • Jeroen van Poppel

Ryan Gravenberch en Bayern München komen er probleemloos uit als het gaat om een langdurig contract voor de negentienjarige middenvelder, zo weet Fabrizio Romano. Bayern is inmiddels beland in vergevorderde gesprekken met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de Ajacied, en verwacht snel een persoonlijk akkoord te bereiken.

Gravenberch gaf dinsdag te kennen dat de contractonderhandelingen met Ajax definitief zijn gestopt. De jongeling beschikt over een medio 2023 aflopend contract en moet komende zomer verkocht worden, indien de Amsterdammers een transfervrij vertrek willen voorkomen. Zo stroef als de onderhandelingen met Ajax liepen, zo soepel verlopen de gesprekken met Bayern. "Het contract in Duitsland vormt geen issue", zo duidt Romano de situatie.

Bayern moet er overigens eerst nog uit zien te komen met Ajax. De Amsterdammers gaan niet akkoord met het eerste bod dat gedaan is, ter waarde van in totaal 25 miljoen euro. 15 miljoen euro daarvan is een vast bedrag, de overige 10 miljoen euro is variabel en kan afhankelijk van bepaalde prestaties verdeeld over vele jaren verdiend worden door Ajax. De onderhandelingen over de te betalen som lopen nog.

Een langer verblijf bij Ajax lijkt vrijwel uitgesloten. "De contractonderhandelingen zijn inmiddels stopgezet", bevestigde Gravenberch dinsdag in gesprek met de NOS. De middenvelder meldde zich deze week bij Jong Oranje. "Ik heb nu gewoon nog één jaar contract en that's it, eigenlijk. We zullen het zien." De middenvelder wil zich naar eigen zeggen ‘focussen op het voetbal’ en laat de onderhandelingen met Ajax en de belangstelling van andere clubs over aan zijn zaakwaarnemer Mino Raiola en vader. Bayern werd door Gravenberch al 'een mooie club' genoemd.