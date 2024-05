Go Ahead Eagles pikt absolute smaakmaker op in de Keuken Kampioen Divisie

Mathis Suray speelt de komende jaren voor Go Ahead Eagles, zo maakt de club uit Deventer bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige Belgische middenvelder wordt, vermoedelijk voor een recordbedrag, overgenomen van FC Dordrecht. Suray tekent in de Adelaarshorst tot medio 2027, met de optie tot nog een jaar.

Suray lag bij Dordrecht nog tot medio 2026 vast, waardoor de Schapekoppen een mooi bedrag aan zijn vertrek overhouden. De aanvallende middenvelder lijkt de recordtransfer van Nick van der Velden (voor 675.000 euro naar AZ in 2008) te verbreken. Voor Dordrecht is dat mooi meegenomen, daar Suray in september 2020 transfervrij overkwam uit de jeugdopleiding van RSC Anderlecht.

Via de clubwebsite van Go Ahead Eagles laat Suray weten in zijn nopjes te zijn met zijn transfer. “Ik wil graag de stap naar de Eredivisie maken en met Go Ahead Eagles speel ik komend seizoen op het hoogste niveau. Het vertrouwen dat ik van de directie en coach René Hake kreeg tijdens onze gesprekken deed me gelijk al goed. Ze hebben mij duidelijk laten zien wat ze van me willen en hebben er veel moeite in gestoken om dit te realiseren.”

Ook technisch manager Paul Bosvelt komt aan het woord. “Mathis heeft zich enorm in de etalage gezet dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en we waren er als club snel bij met onze interesse in hem. Mathis is een professionele en gedreven speler met de bereidheid om afstanden op het veld te overbruggen. Daarnaast heeft hij zowel voetballend als scorend vermogen.” Voetbalzone weet dat Suray onder meer op de radar stond bij sc Heerenveen.

De komende weken maakt Suray de play-offs af met Dordrecht, waarna hij op vakantie gaat en aan het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen aansluit bij Kowet. De Belgisch jeugdinternational is dit seizoen de vaste aanvoerder van het verrassend goed presterende Dordrecht.

Suray speelde dit seizoen al 41 officiële wedstrijden namens de Dordtenaren, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 7 assists. Dinsdagavond was Suray nog trefzeker tijdens de heenwedstrijd van de Keuken Kampioen Play-Offs tegen FC Emmen (2-2).

