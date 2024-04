‘Ongelooflijk talent’ Gravenberch de hemel in geprezen: ‘Er komt nog meer aan’

Jürgen Klopp heeft mooie woorden gesproken over Ryan Gravenberch in aanloop naar het Europa League-duel met Atalanta. De middenvelder is zijn debuutjaar bij Liverpool niet ongeschonden doorgekomen, maar hoeft wat betreft vertrouwen niets te vrezen.

Gravenberch moest dit seizoen zeven wedstrijden missen vanwege uiteenlopende blessures en heeft nog niet vaker dan drie wedstrijden op rij in de basis gestaan, maar dat neemt niet weg dat Klopp de Nederlander hoog heeft zitten.

"Ryan heeft super belangrijke wedstrijden gespeeld voor ons", aldus Klopp op de persconferentie. “Hij raakte alleen geblesseerd op momenten dat hij juiste wat ritme kon opdoen. Daarna had hij hier en daar weer wat kleine blessures."

Desondanks betitelt Klopp Gravenberch als een 'ongelooflijk talent'. "Zijn eerste balcontact, atletisch vermogen en acceleratie zijn allemaal geweldig. Hij is een ongelooflijk getalenteerde speler en ik denk echt dat hij op de juiste plek en bij de juiste club zit."

Gravenberch staat tot dusver op 33 officiële wedstrijden in het shirt van Liverpool, waarvan 19 keer als basisspeler. Daarin wist hij drie keer het net te vinden en fungeerde hij tweemaal als aangever.

“We hebben een heel goed middenveld, maar ik kan je beloven dat Ryan steeds meer minuten gaat krijgen, honderd procent", zegt Klopp. "Er komt nog meer aan."

Liverpool neemt het donderdagavond vanaf 21:00 uur op tegen Atalanta in de kwartfinale van de Europa League. Voor Gravenberch wordt dat duel onder meer een weerzien met voormalig Ajax-ploeggenoot Mitchel Bakker.

