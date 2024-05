Maddison geeft duidelijke boodschap af aan Koeman over EK-selectie Nederland

Als het aan Tottenham Hotspur-middenvelder James Maddison ligt, maakt Micky van de Ven komende zomer deel uit van de EK-selectie van het Nederlands elftal. De 27-jarige Engelsman is voor de camera van Viaplay lovend over zijn vier jaar jongere Nederlandse collega, die bezig is aan een uitstekend debuutseizoen in de Premier League.

Volgens Maddison heeft Van de Ven het afgelopen jaar veel toegevoegd aan de selectie van the Spurs. “Allereerst is hij een geweldige gozer, een fijn persoon. Ik kan het heel goed met hem vinden, hij is een goede vriend van mij.”

Maddison en Van de Ven zijn beiden fervent dartfans. Zo werden de sterren van Tottenham Hotspur tijdens het afgelopen PDC World Darts Championship gespot in het legendarische Alexandra Palace (bijnaam Ally Pally), een evenementenhal in de Britse hoofdstad Londen waar het WK darts jaarlijks plaatsvindt.

“Daarnaast is hij een fantastische voetballer”, gaat Maddison verder over Van de Ven. “Daar is geen twijfel over mogelijk. Met name voor hoe jong hij is, zijn gebrek aan ervaring voor het seizoen schokte en verbaasde me een beetje. Zijn vaardigheden, zijn lef, enzovoort. Het is een top speler.”

Maddison verwacht de komende jaren nog veel van Van de Ven bij Tottenham Hotspur. “Dit is een speler waar de fans nog lang van kunnen genieten.” Maddison sluit af met een kraakhelder antwoord op de vraag of Van de Ven het heeft verdiend om geselecteerd te worden voor het EK. “Ja.”

Persoonlijk succes

Afgelopen weekend werd Van de Ven door de fans van Tottenham Hotspur uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Met deze uitverkiezing Met trad de linkspoot in de voetsporen van Tottenham Hotspur-icoon Kane, die zijn geliefde club afgelopen zomer verliet voor een Duits avontuur bij Bayern München

Tottenham Hotspur nam Van de Ven afgelopen zomer voor 40 miljoen euro over van VfB Wolfsburg. De linksbenige centrumverdediger was tijdens de start van de Premier League direct basisspeler onder manager Ange Postecoglou.

Van de Ven zette dit seizoen een aantal indrukwekkende statistieken neer. De tweevoudig international van Oranje brak in februari het snelheidsrecord in de Premier League met een waanzinnige sprint van 37,38 kilometer per uur. In april had Van de Ven de primeur met de hoogste passnauwkeurigheid op het hoogste niveau van Engeland: liefst 95,3 procent.

Van de Ven kende dit seizoen ook lastige momenten bij Tottenham Hotspur, daar de mandekker tweemaal kampte met een hamstringblessure. Vooralsnog staat de teller op 26 wedstrijden in het shirt van the Spurs, waarin de verdediger al driemaal wist te scoren.

