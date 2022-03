Feyenoord wint strijd om talentvolle Zweedse aanvaller (15)

Dinsdag, 22 maart 2022 om 12:07 • Tom Rofekamp

Feyenoord heeft zich verzekerd van de komst van Jayson Ezeb, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De vijftienjarige aanvaller van Hammarby IF tekent een contract tot 2025 in De Kuip en zal in eerste instantie aansluiten bij de Onder 18 van de Rotterdammers. Ezeb stond al lange tijd op de radar van Feyenoord en genoot interesse van meerdere clubs.

De talentvolle Zweed speelde voor Nacka FC en Tyresö, voordat hij in 2018 gescout werd door Hammarby. In zijn vier jaar in de jeugdopleiding van de club maakte Ezeb grote indruk, waardoor hij bij meerdere geïnteresseerde partijen op de radar verscheen. "We houden hem al enige tijd in de gaten", vertelt Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord op de clubwebsite. "Dat Jayson, ondanks de interesse van meerdere clubs, voor Feyenoord heeft gekozen, zien we als een mooi compliment. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hij zich hier verder door kan ontwikkelen tot een potentiële eerste elftalspeler."

Ezeb zelf zegt op de clubwebsite 'dat het erg goed voelt om bij Feyenoord te zijn' en beschrijft het type speler dat hij is. "Ik ben een 1.88 meter lange aanvaller die ervan houdt om doelpunten te maken", aldus de jeugdinternational. "Ik ben heel erg blij met het vertrouwen wat ik hier krijg en geloof in de plannen die de club met mij heeft." Ezeb speelt het liefst als centrumspits en draagt naast de Zweedse ook de Nigeriaanse nationaliteit.

'Feyenoord ook bezig met contractverlenging van twee debutanten'

Naast de komst van Ezeb probeert Feyenoord Lennard Hartjes en Mimeirhel Benita langer aan de club te binden, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. De beiden achttienjarige jeugdexponenten maken volgens de Rotterdammers een goede ontwikkeling door, waardoor een beloning lonkt. Vleugelverdediger Benita maakte zijn debuut voor het eerste team in de play-offs voor de Conference League tegen IF Elfsborg (3-1 verlies). Middenvelder Hartjes mocht al iets eerder dit seizoen zijn opwachting maken in het elftal van Arne Slot: hij kwam in de derde kwalificatieronde van het toernooi binnen de lijnen tegen Luzern (3-0 winst).