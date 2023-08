Talent van Feyenoord (20) verrast vriend en vijand en stopt per direct

Donderdag, 31 augustus 2023 om 13:35 • Wessel Antes • Laatste update: 13:37

Guus Baars hangt zijn schoenen op twintigjarige leeftijd aan de wilgen, zo meldt 1908.nl donderdag. De verdediger, die dit seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht zou spelen, levert zijn contract bij Feyenoord in omdat hij geen plezier meer beleeft aan het voetbal. Baars gaat zich concentreren op andere dingen in het leven en zal zijn tot medio 2024 lopende contract in De Kuip dus ook niet uitdienen. De rechtspoot prefereert een maatschappelijke carrière boven het voetbal.

Baars werd door Feyenoord in 2013 opgepikt bij VV Papendrecht, waarna hij vele jeugdelftallen doorliep. Sinds juli 2021 maakte hij deel uit van het beloftenelftal van de Rotterdammers. Dit seizoen werd Baars, als onderdeel van de hernieuwde alliantie, gestald bij Dordrecht, waar hij vlieguren zou gaan maken. Na 55 officiële speelminuten in het Nederlands betaald voetbal geeft de Rotterdammer er echter de brui aan. De speler heeft al afscheid genomen van de selectie van Dordrecht en komt later vandaag met een statement naar buiten.

Bij Feyenoord stond Baars ooit te boek als een groot talent, dat ook jeugdinterlands speelde voor het Nederlands elftal. Waar generatiegenoten als Lennard Hartjes, Mimeirhel Benita, Antoni Milambo en Gjivai Zechiël langzaamaan naam beginnen te maken, stagneerde de ontwikkeling van Baars in de afgelopen jaren. De rechtsback annex vleugelverdediger trainde onder Arne Slot wel nog een aantal keer mee met de hoofdmacht, maar tot de officiële wedstrijdselectie van Feyenoord wist hij het niet te schoppen.

Zodoende daalt het aantal Feyenoord-huurlingen bij Dordrecht weer tot vier. Antef Tsoungui, Shiloh ’t Zand, Ilias Sebaoui en Korede Onsundina maken het seizoen wel nog af aan De Krommedijk. Met ’t Zand speelde Baars sinds zijn komst naar Feyenoord ieder jaar samen. Baars speelde zijn laatste wedstrijd voor Dordrecht in het uitduel met Willem II (2-0). In Tilburg speelde de twintigjarige verdediger 55 minuten mee, waarna hij bij een 2-0 achterstand werd vervangen door Elso Brito.