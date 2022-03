AZ slaat cruciale slag met nieuw contract voor Owen Wijndal

Vrijdag, 18 maart 2022 om 07:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:45

AZ en Owen Wijndal hebben een mondeling akkoord bereikt over een verlenging van het contract van de verdediger, meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De 22-jarige aanvoerder, van wie het contract volgend jaar zomer afliep, ligt nu een jaar langer vast tot medio 2024. De nieuwe verbintenis betekent goed nieuws voor AZ, dat bij een mogelijk vertrek komende zomer een aanzienlijk transferbedrag kan vragen voor de linksback.

Verwacht wordt dat Wijndal komende zomer vertrekt bij AZ. De captain heeft zich na het vertrek van Teun Koopmeiners, Myron Boadu, Calvin Stengs en Marco Bizot ontpopt tot belangrijkste schakel binnen het elftal van trainer Pascal Jansen en schermde al met interesse van Ajax. Dat hij nu zijn contract met een jaar gaat verlengen zorgt ervoor dat hij deze zomer niet voor een gereduceerd tarief vertrekt. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op twaalf miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen zomer hield AZ al rekening met een vertrek van Wijndal, maar ondanks zijn EK-deelname met Oranje kwam er geen geïnteresseerde club voorbij waar hij zelf graag naartoe wilde. Bovendien werd hij benoemd tot nieuwe aanvoerder, na het vertrek van Koopmeiners naar Atalanta. Wijndal maakte in het najaar zijn rentree in de voorselectie van het Nederlands elftal en behoort nu opnieuw tot het voorlopige keurkorps van bondscoach Louis van Gaal. Vrijdag wordt bekend of hij ook tot de definitieve selectie behoort.

Wijndal is een jongen van de club en doorliep de volledige jeugdopleiding van AZ, waar hij in februari 2017 zijn officiële debuut maakte tegen PSV bij afwezigheid van Ridgeciano Haps en Thomas Ouwejan. Inmiddels staat de teller op 193 wedstrijden in het betaalde voetbal, waarvan 59 in Jong AZ en 134 bij het eerste. Hij wist daarin zes keer te scoren en was goed voor 30 assists. Bovendien kwam hij tot elf interlands. Verwacht wordt dat Van Gaal hem opneemt in de selectie voor het WK in Qatar.