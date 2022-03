Van Halst vernietigend voor ‘schooljongetje’ van Ajax: ‘Hoe groot is hij?’

Dinsdag, 15 maart 2022 om 23:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:25

Ajax heeft zich dinsdagavond niet weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Het elftal van Erik ten Hag was in de eigen Johan Cruijff ArenA niet opgewassen tegen Benfica, dat met 0-1 zegevierde. De treffer viel een kwartier voor tijd via Darwin Núñez, die zowel André Onana als Jurriën Timber te slim af was. Volgens Jan van Halst gingen er drie dingen verkeerd voorafgaand aan de treffer. De analist van Ziggo Sport is vernietigend over het optreden van Timber bij de tegengoal.

Ajax domineerde nagenoeg de hele wedstrijd. De ploeg van Ten Hag had het meeste balbezit en creëerde de meeste kansen, maar stond uiteindelijk wel met lege handen. "Dit is wat Benfica wil. Wachten, laten komen tot de zestien en dan de wedstrijd doden", aldus Van Halst. "Erik ten Hag zei het al voor de wedstrijd dat Ajax alert moest zijn bij standaardsituaties en corners, maar je moet ook kritisch zijn. De organisatie bij Ajax bij die vrije trap was niet goed. Hoe lang is Timber? Die staat tegenover Núñez, maar laat zich als een schooljongetje wegduwen."

Volgens Van Halst gaan er drie dingen mis voorafgaand aan de tegentreffer. Ajax kreeg een kwartier voor tijd de deksel op de neus, toen Núñez uit een vrije trap van Álex Grimaldo voor de enige goal van de avond zorgde. "Timber op Núñez zou ik niet doen, hij laat zich als een schooljongetje wegduwen en de misser van Onana. Als je komt, moet je hem hebben. Het is een opeenstapeling van fouten. Onana is een fantastische keeper, maar we hebben het al eerder over zijn ritme gehad. Het inschatten van situaties. Bij Timber is het een kwestie van ervaring, denk ik. Je mag je niet zo eenvoudig weg laten duwen door de tegenstander."

De beste Ajacied krijgt een 8,5 ondanks grote deceptie tegen Benfica

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Ajax. Lees artikel

Bij Ajax was men vooral ontstemd over de manier waarop de vrije trap tot stand kwam. Volgens de Amsterdammers beging Álvarez geen overtreding voorafgaand aan de 0-1. "Dat vind ik zo'n onzin, om daarover te bakkeleien", aldus Van Halst. "Het is een twijfelgeval. Volgens mij is het wel een overtreding, hij tikt hem licht aan. Maar dat is calimero-gedrag. Zorg dat die gozer niet binnenkopt en wees zelf beslissend. Dit heb je altijd. Dat is calimero-gedrag en daar moeten ze niet over zeuren." Vooral Lisandro Martínez was woedend na het laatste fluitsignaal en moest door enkele ploeggenoten en Ten Hag worden tegengehouden.

'77 Benfica scoort!! ?? Onana zit helemaal mis en Núñez kan vrij inkoppen!! Ajax heeft nog krap kwartiertje om uitschakeling te voorkomen#ZiggoSport #UCL #AJABEN pic.twitter.com/TeCse9gipL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2022

Volgens Jan Boskamp was de tegentreffer vooral te wijten aan Edson Álvarez. "Dat is toch niet te geloven. Leg me nou eens uit, waarom maakt hij daar nou die overtreding?", aldus de analist bij RTL. "Leg me dat nou eens uit. Hij (Gonçalo Ramos, red.) staat met zijn gezicht naar de tribune toe! Je weet dat ze lengte hebben, al was dat van de keeper ook niet lekker gedaan natuurlijk.”