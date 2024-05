Vitesse krijgt goed nieuws van de KNVB: ‘Licht aan het einde van de tunnel’

De licentiecommissie heeft Vitesse goedkeuring gegeven voor de gewenste aandelenoverdracht, zo melden de Arnhemmers via de officiële kanalen. Daardoor kan de club definitief uit Russische handen komen. De club heeft ook een week uitstel gekregen wat betreft de definitieve intrekking van de licentie, aldus Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf.

Vitesse laat weten dat er de afgelopen weken veel stappen zijn gezet om aan de eisen van de licentiecommissie te voldoen. “De organisatiestructuur en de invulling daarvan heeft een metamorfose ondergaan, er is constructief contact met ING Bank en BDO-accountants en de aandelen van PMH (Valeriy Oyf) lijken zo spoedig mogelijk overgedragen te worden naar de onafhankelijke stichting Vitesse voor Altijd”, laat de club weten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Edwin Reijntjes, de algemeen directeur ad interim van de club, is blij met het nieuws, maar blijft realistisch. “Wij zijn enorm blij met het signaal vanuit Zeist vandaag. We zijn op de goede weg – ook door de constructieve houding van de Common Group -, dat is loon naar het harde werken. Tegelijkertijd ‘moet er nog heel wat water door den Rijn stromen’.”

“We zijn er nog niet, dat besef is er”, vervolgt hij. “We gaan keihard door met hetgeen wij mee bezig zijn en bekijken het van week tot week met de licentiecommissie. Voor alle Vitessenaren: er lijkt licht aan het einde van de tunnel te ontstaan en dat komt ook door jullie onvoorwaardelijke steun. Voor Geel-Zwart”, aldus Reijntjes op de website van Vitesse.

De Arnhemmers verwachten vrijdag nog meer positief nieuws. “Vitesse verwacht vandaag ook positief bericht van BTI en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarmee kan Vitesse daadwerkelijk het hoofdstuk – met het Russische verleden – definitief afsluiten en de aandelen overdragen.”

Vitesse zette de laatste weken meerdere acties op om het bestaan van de club te redden. Eén daarvan was een crowdfunding die een gigantisch succes werd. De teller staat inmiddels op meer dan anderhalf miljoen euro en die actie gaf de KNVB en de licentiecommissie het signaal dat de supporters en ondernemers in Arnhem en daarbuiten onvoorwaardelijk achter Vitesse staan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties