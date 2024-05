Terugkeer van Stefan de Vrij bij Feyenoord is ‘totaal niet aan de orde’

Er speelt niets tussen Stefan de Vrij en Feyenoord, zo meldt Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad. La Gazzetta dello Sport meldde donderdagavond dat de 32-jarige mandekker van Inter open zou staan voor een terugkeer naar Rotterdam-Zuid. “Het is totaal niet aan de orde”, aldus Gouka vrijdagmiddag.

Vorig jaar gingen er ook al geruchten over een eventuele terugkeer van De Vrij, die gewoon bij Inter bleef. Die keuze bleek geen verkeerde, daar hij met Inter heer en meest bleek in de Serie A dit seizoen. Nerrazzurri hebben, met nog twee speelrondes te gaan, een voorsprong van liefst achttien punten op achtervolger AC Milan.

Aangezien De Vrij nog een contract heeft tot volgend jaar zomer, is het niet ondenkbaar dat Inter deze zomer afscheid van hem neemt om er nog iets aan te verdienen. Transfermarkt schat zijn huidige waarde op acht miljoen euro.

De Vrij begon zijn carrière op vierjarige leeftijd bij VV Spirit en kwam op tienjarige leeftijd via talentendagen bij Feyenoord terecht. Hij doorliep alle jeugdelftallen en beschikte sinds de zomer van 2009 over een contract, dat later werd verlengd tot 2015.

Bij Feyenoord vormde De Vrij in zijn beste periode onder Mario Been een centraal duo met Ron Vlaar. Het verdedigingsduo Vlaar - De Vrij werd gehandhaafd door de nieuwe trainer Ronald Koeman, wat maakte dat hij uitgroeide tot vaste waarde in de defensie.

In het seizoen 2012/13 werd De Vrij, na het vertrek van Ron Vlaar, benoemd tot nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Hij maakte zich dat seizoen onder meer hard voor het aanblijven van Koeman, met wie hij nu opnieuw samenwerkt bij Oranje.

