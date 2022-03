De beste Ajacied krijgt een 8,5 ondanks grote deceptie tegen Benfica

Dinsdag, 15 maart 2022 om 23:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:14

Ajax is klaar in de Champions League. Na een eerder 2-2 gelijkspel tegen Benfica volgde dinsdagavond een 0-1 nederlaag voor eigen publiek, waardoor de topclub uit Portugal de kwartfinale bereikt. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Benfica

SPELER CIJFER André Onana 3 Noussair Mazraoui 8,5 Jurriën Timber 6 Lisandro Martínez 8 Daley Blind 7 Edson Álvarez 5,5 Steven Berghuis 4,5 Ryan Gravenberch 7 Antony 5 Sébastien Haller 5 Dusan Tadic 5,5

André Onana: 3

De keeper van Ajax tastte finaal mis toen hij zijn doel uitkwam na de vrije trap van Alejandro Grimaldo waar de 0-1 uit voortkwam. Darwin Núñez kon daardoor te eenvoudig binnenkoppen. Het was een van de weinige momenten waarop hij moest ingrijpen en daardoor van grote invloed op zijn beoordeling. In de slotfase van de eerste helft kwam Onana nog wel goed uit, bij een voorzet van Darwin.

Noussair Mazraoui: 8,5

Mazraoui speelde een uitstekende wedstrijd, waarin hij onder druk balvast was aan de zijlijn en meermaals goed samenspeelde met de aanvallers van Ajax. Met goede tackles in de middencirkel veroverde hij in de eerste helft meerdere keren de bal, waarmee hij de angel uit de aanvallen van Benfica haalde. In de tweede helft was Mazraoui in aanvallend opzicht minder zichtbaar, maar verrichtte hij wel goede ingrepen bij Éverton, Darwin en Rafa Silva om de bal te veroveren.

Jurriën Timber: 6

In de eerste helft slaagden alle belangrijke verdedigende acties van Timber. Hij was met name in de lucht sterk en onderschepte op die manier lange ballen van Benfica in de openingsfase. Na een kwartier veroverde hij de bal rond het eigen strafschopgebied van Nuñez. Bij het openingsdoelpunt van Darwin zag hij er ook niet helemaal goed uit. Hij liet zich kinderlijk eenvoudig fysiek aftroeven door Darwin.

Lisandro Martínez: 8

Afgezien van een slordige pass in de openingsfase, die werd onderschept door Rafa Silva, kon Martínez terugkijken op een goede eerste helft. Hij verstuurde fraaie passes op bijvoorbeeld Berghuis, Gravenberch en Antony; bovendien hield hij Nuñez na 21 minuten van de bal bij een corner en draaide hij in minuut 36 op fraaie wijze weg tussen twee man. “Hij is zo verschrikkelijk rustig aan de bal”, concludeerde Rafael van der Vaart in de pauze. “Die openingen van links naar rechts, hij bleef maar strooien.” Ook na de rust speelde Martínez sterk. Zo blokkeerde hij een voorzet van Darwin en corrigeerde hij een te korte pass van Blind.

Daley Blind: 7

Blind behoorde tot de uitblinkers van Ajax in de eerste helft. Hij liet zich gelden in aanvallend opzicht, bijvoorbeeld met mooie passes op Tadic. Ook verstuurde Blind een goede voorzet waar een kopkans voor Gravenberch uit ontstond, nadat Blind zijn tegenstander uitkapte en combineerde met Gravenberch. Maar ook in de middencirkel was hij belangrijk met goede onderscheppingen in het doordekken. Na de pauze verstuurde Blind een knappe voorzet op Antony vanaf de achterlijn, waar een kopkans uit ontstond. Hij mazzelde toen een te korte pass op Martínez werd gecorrigeerd door zijn ploeggenoot.

Edson Álvarez: 5,5

Álvarez sloeg zichzelf voor het hoofd toen hij tien minuten voor tijd werd gewisseld. Dat kwam mogelijk omdat hij de vrije trap veroorzaakte waar Benfica de score uit opende. "Waarom maakt hij daar nou de overtreding? Hij staat met zijn gezicht naar de tribune toe", stamelde Jan Boskamp na afloop. In de tweede helft liet Álvarez ook Jan Vertonghen ontsnappen bij een corner, waardoor een kopkans ontstond. In de eerste helft was Álvarez nog soeverein. Hij gebruikte zijn lichaam goed en was dominant op het middenveld. Hij ging in de eerste helft verreweg de meeste duels aan van alle Ajacieden en won het merendeel daarvan. In de vierde minuut haalde hij de angel uit een Portugese aanval met een goede tackle op Éverton. Wel had hij meer kunnen halen uit de kopkansen die hij voor zichzelf verschafte.

Jan Boskamp bekritiseert de overtreding van Edson Álvarez:



"Als m'n kleindochter dit doet, stuur ik haar naar huis"#UCL #AJABEN pic.twitter.com/ghbfZY8qUs — VTBL ? (@vtbl) March 15, 2022

Steven Berghuis: 4,5

“Berghuis had twee slechte aannames waardoor hij net niet tot een schot kwam”, concludeerde Van der Vaart in de pauze. De aanvaller was niet doortastend genoeg. Zo profiteerde hij na 28 minuten niet van een goede pass van Tadic, omdat hij niet durfde te schieten met het rechterbeen. Zijn schoten waren evenmin succesvol. Het samenspel met Tadic en Antony was soms uitstekend. In de tweede helft liet Berghuis weinig zien en hij werd dan ook naar de kant gehaald in de slotfase.





Ryan Gravenberch: 7

De redder van Ajax in de laatste competitiewedstrijd tegen SC Cambuur lijkt zijn topniveau weer aan te tikken. Hij was met name in de eerste helft balvast, gebruikte zijn lichaam goed onder druk, veroverde ballen, voerde succesvolle demarrages uit en versnelde de aanvallen van Ajax. Tien minuten voor de rust trok Gravenberch knap naar binnen tussen twee bewakers en vuurde hij een gevaarlijk schot uit, dat door doelman Odysseas Vlachodimos werd verwerkt. Na de rust was Gravenberch wat minder succesvol in zijn passes en aannames.

Antony: 5,5

De doelpogingen van Antony waren niet overtuigend genoeg. Hij kende een goede timing met zijn kopballen, maar gaf de ballen net niet de juiste richting mee. Toen hij aan de zestienmeterlijn de bal ontving na een corner van Tadic, nam hij die niet goed uit de lucht. Hoewel hij soms soepel voetbalde, was het rendement van Antony te laag, terwijl Ajax daar juist behoefte aan had.

Sébastien Haller: 5

Toen Haller twee minuten voor tijd een goede voorzet ontving van Blind, koos hij opvallend genoeg niet voor een kopbal richting doel, terwijl het moment daar wel naar leek. Hij maakte in de eerste helft een goed doelpunt dat werd afgekeurd wegens buitenspel en toonde zich verder balvast voor de rust. Een erg memorabel optreden werd het niet voor de Fransman.

Dusan Tadic: 5,5

De aanvoerder van Ajax begon goed met een boogbal op Berghuis en prima voorzetten op zowel Antony als Álvarez; hij vond zijn ploeggenoten makkelijk in de aanval. Zo nu en dan had hij goede onderscheppingen en creëerde hij kansen. Toen hij vier minuten na de pauze zelf een poging waagde, schoot hij naast.