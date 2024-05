FC Twente presenteert twaalfvoudig international als eerste zomeraanwinst

Sayf Ltaief speelt de komende jaren voor FC Twente, zo communiceert de club uit Enschede vrijdag via de officiële kanalen. De 24-jarige buitenspeler komt over van FC Basel, dat hem dit seizoen bij FC Winterthur stalde. Met Ltaief hebben de Tukkers hun eerste zomerse versterking binnen.

Ltaief tekent in Enschede voor drie seizoen, met de optie tot nog een jaar. De twaalfvoudig international van Tunesië speelde het afgelopen anderhalf jaar op huurbasis bij Winterthur. Met zijn permanente transfer naar Twente neemt Ltaief definitief afscheid van Basel.

De rechtsbenig linksbuiten, die ook vanaf de rechterflank uit de voeten kan, is in zijn nopjes met zijn transfer naar de Eredivisie. “Vanaf het eerste contact met Arnold Bruggink en Jan Streuer voelde het goed en wist ik dat ik voor FC Twente wilde spelen. De Eredivisie is voor mij als aanvaller een heel goede competitie waarin ik mij verder wil ontwikkelen en door kan groeien. Ik kijk er naar uit om hier straks in dit stadion te spelen en de supporters te ontmoeten”, aldus Ltaief.

Ook Bruggink, technisch directeur van Twente, is blij met de transfer. “We zijn heel blij dat we Sayf nu al voor komend seizoen hebben kunnen vastleggen. Afgelopen seizoen heeft hij zich in de Zwitserse competitie nadrukkelijk laten zien en was er veel belangstelling voor hem. Het is mooi dat hij voor FC Twente heeft gekozen en hier een stap hogerop wil maken.”

In het persbericht vertelt Bruggink ook meer over de voetballende kwaliteiten van Ltaief. “Sayf is een speler met veel snelheid, een goede dribbel en heeft veel dreiging in zijn spel. Zijn beste positie is vanaf de linkerkant.” Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Ltaief op 1,5 miljoen euro. Wat de Tukkers overmaken naar Basel is vooralsnog onbekend.

Ltaief speelde dit seizoen 38 officiële wedstrijden namens Winterthur, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 6 assists. Bij Basel, de club die hem definitief verkoopt, was de buitenspeler de afgelopen jaren een stuk minder succesvol. In tien officiële duels wist Ltaief geen doelpunten te maken of assists af te leveren.

De in Zürich geboren Ltaief is al twee jaar international van Tunesië. De aanvaller was er niet bij tijdens het WK in Qatar, maar nam met zijn land wel al deel aan de Afrika Cup. Na zijn eerste twaalf interlands wacht Ltaief nog altijd op een doelpunt. Wel gaf de buitenspeler reeds een assist.

