Vriendin Neres woedend op ‘liegend’ Ajax: ‘Nooit gevraagd of David oké was’

Woensdag, 2 maart 2022 om 16:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:15

Kira Winona heeft woedend gereageerd op de woorden van Erik ten Hag op de persconferentie woensdagmiddag. Ten Hag claimde dat Ajax bij monde van de spelersgroep en het teammanagement contact gezocht heeft met David Neres, terwijl hij op de vlucht was voor de oorlog in Oekraïne. Zijn vriendin Winona doet het echter als regelrechte leugen af. Volgens Winona hebben zij en Neres hulp gevraagd van de Amsterdamse club, maar werd hen verteld dat de situatie van Neres 'niet hun zaak was'.

"Wat een BULLSHITverhaal!!!", schrijft Winona op Instagram. "AJAX GAF GEEN FUCK OM DAVID! Ze hebben nooit gevraagd of hij oké is! We vroegen om hulp en ze zeiden dat het niet hun zaak was! Dat is hoe Ajax omgaat met een ex-speler, die een paar weken eerder nog voor ze speelde. Schaam je!"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag sprak woensdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan AZ - Ajax nog ompleet andere woorden. "Via de spelers is er contact geweest met David", zei de oefenmeester. "David heeft zelf contact gehad met ons teammanagement. Natuurlijk zijn we betrokken en hebben we meegeleefd. We zijn heel erg blij dat hij uit die oorlogssituatie vertrokken is en dat hij en zijn gezin weer veilig zijn." Neres is inmiddels weer terug in geboorteland Brazilië. De aanvaller ging afgelopen weekeinde met de trein naar Tsjernivtsi, een stad in het zuidwesten van Oekraïne. Vanuit daar wist de voormalig Ajacied naar Boekarest te reizen, waar hij een vliegtuig naar Brazilië nam.