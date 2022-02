Ajax schikt met familie Nouri en maakt exact schadebedrag bekend

Maandag, 21 februari 2022 om 17:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:09

De familie van Abdelhak Nouri en Ajax hebben overeenstemming bereikt over de door de club te betalen schadevergoeding, zo melden de Amsterdammers. De partijen hebben een akkoord gesloten voor een netto-vergoeding van 7.850.000 euro. De zaak die door de familie Nouri bij de Arbitragecommissie van de KNVB was aangespannen, is als gevolg van deze minnelijke schikking beëindigd.

Op 8 juli 2017 werd Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Als gevolg daarvan is bij de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade opgetreden. Ajax bevestigde later dat de medische zorg van Nouri in de acute fase op het veld niet adequaat is verlopen en heeft als werkgever aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan erkend.

Edwin van der Sar is tevreden over de afloop van de zaak. “Het is goed dat er overeenstemming is bereikt, waardoor we dit af kunnen sluiten", aldus de algemeen directeur van Ajax. "We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie, zo voelen wij dat hier bij Ajax ook. Wij hebben veel waardering voor de manier waarop de familie dag en nacht met ontzettend veel liefde en aandacht voor Abdelhak zorgt. Als ik bij hem langs ga word ik ook altijd met open armen door de familie ontvangen. Dat geldt ook voor andere Ajax-collega’s en dat waarderen wij enorm."

"De band tussen Ajax en de familie Nouri zal altijd blijven", vervolgt Van der Sar. "Niet alleen vanwege de Abdelhak Nouri Trofee, die de familie jaarlijks aan het grootste talent van onze opleiding overhandigt. Ook omdat we hebben besloten om het rugnummer 34 aan de familie Nouri te geven. Bij Ajax 1 zal nooit meer met rugnummer 34 worden gespeeld, tenzij de familie Nouri en Ajax daar samen een uitzondering voor willen maken. Tevens wordt in de fanshop, naast de hoofdingang van de ArenA, het kleedkamermeubel van Abdelhak geplaatst. Dat hebben we de afgelopen jaren zorgvuldig bewaard in het stadion en gaan we nu een mooie plek geven, die voor iedereen toegankelijk is.”

Ook Mohammed Nouri, de vader van Abdelhak, komt met een reactie. "Aankomende zomer is het vijf jaar geleden dat Abdelhak door het noodlot is getroffen. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van zijn verzorging. Dat heeft ons naast alle moeilijke momenten ook heel veel kostbaars opgeleverd. Vooral het besef dat Abdelhak voor veel mensen een verpersoonlijking is van saamhorigheid en verbroedering. Dat is een enorm troostende gedachte."

Ondanks het moeizame verloop van de afhandeling van de kwestie spreekt de vader van Nouri positief over Ajax. "Ook de betrokkenheid en inzet van Ajax is in al die jaren enorm belangrijk geweest. Ajax is al vanaf Abdelhak zijn jongste jaren een onlosmakelijk onderdeel van ons leven. Wij koesteren de band met zowel mensen binnen de club als met de trouwe supporters. Abdelhak zal voor altijd verbonden blijven aan nummer 34, het was zijn belofte aan alle supporters om te zorgen voor de 34e landstitel. Het maakt ons trots dat dit nummer met historische waarde van hem blijft. Dit nummer stond ook op zijn locker in de kleedkamer van Ajax 1. Hij was enorm trots op die plek, het was voor hem een teken dat hij steeds dichter bij zijn doel kwam om belangrijk te zijn voor Ajax. Het is een mooi cadeau voor alle fans dat deze stoel een permanente plek zal krijgen in de fanshop en daardoor toegankelijk is voor iedereen."