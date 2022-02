Johan Derksen noemt opvolger Van der Sar: ‘Uitstekende directeur voor Ajax’

Woensdag, 16 februari 2022 om 07:45 • Laatste update: 08:07

Als het aan Johan Derksen ligt, wordt Keje Molenaar algemeen directeur bij Ajax. De analist stelt in het programma VI Vandaag dat de positie van Edwin van der Sar onhoudbaar is geworden na zijn media-optredens van afgelopen zondag in de affaire rond Marc Overmars. Tegelijkertijd zou Derksen Wesley Sneijder of Clarence Seedorf niet aanstellen als directeur voetbalzaken bij Ajax.

“Ze kunnen niet met Van der Sar verder, want die is zo beschadigd door de media. Ik zou daar altijd Keje Molenaar neerzetten. Hij heeft nu genoeg echtscheidingen geregeld als advocaat, dat zal hij nu wel gezien hebben. Volwassen vent, juridische achtergrond, Ajacied: uitstekende directeur voor Ajax”, zo geeft Derksen te kennen. Molenaar ging na zijn actieve carrière - waarin hij speelde voor onder meer FC Volendam, Ajax en Feyenoord - aan de slag als advocaat. Hij was in het verleden tevens lid van de ledenraad van Ajax en is nu als adviseur aan FC Volendam betrokken.

Ajax zoekt momenteel naar een opvolger voor Overmars en Sneijder gaf dinsdagavond te kennen dat hij openstaat voor de functie van directeur voetbalzaken in Amsterdam. “Het is pijnlijk om over te praten”, reageert Derksen als Sneijder ter sprake komt. De analist noemde Sneijder afgelopen week al als mogelijke opvolger van Overmars en sprak toen over voor- en nadelen, maar komt nu met argumenten waarom Ajax hem niet zou moeten aanstellen.

“Wesley zou ook nog wel de kwaliteiten hebben, maar hij wordt altijd omgeven door een beetje louche vriendjes”, zo stipt Derksen een nadeel van het aanstellen van Sneijder aan. “De voetbalclub waar hij zit (amateurclub DHSC uit Utrecht, red.) is doorlopend betrokken bij incidenten. Wesley neemt zijn hele hofhouding mee, dat krijg je er gratis bij. Ik denk dat Ajax daar een beetje huiverig voor is, als beursgenoteerd bedrijf.”

“De naam van Sneijder is nog niet concreet genoemd, maar ze zijn sinds maandag gericht bezig met de opvolging van Overmars”, zo reageert de eveneens aanwezige Freek Jansen, hoofdredacteur en Ajax-watcher van Voetbal International. “Ze hebben bij elkaar gezeten en gekeken welke dossiers er op korte termijn moeten worden opgepakt. Maar ze hebben ook uitgesproken dat het niet te lang moet duren om een opvolger voor Overmars te vinden. Ze beginnen echt op nul. Ik denk dat Sneijder geen concrete kandidaat is. Dan denk ik eerder aan Clarence Seedorf.”

“Clarence is een leuke jongen, maar hij vindt dat hij zelf alles heel goed beheerst. Dat heeft hij overal waar hij als trainer geweest is nooit laten zien. Maar het is een jongen met flair en die de weg weet in het wereldje. Je moet nog een beetje zakelijk inzicht hebben en dat heeft Clarence niet, hoor”, zegt Derksen over Seedorf. De oud-middenvelder werd door Valentijn Driessen genoemd als kandidaat en volgens Mike Verweij zou hij ook interesse hebben om directeur voetbalzaken bij Ajax te worden.