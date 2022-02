Gianluigi Donnarumma weet niet wat hij ziet: ‘Mamma mia, hij is een alien!’

Woensdag, 16 februari 2022 om 07:19 • Chris Meijer

Kylian Mbappé heeft dinsdagavond andermaal grote indruk gemaakt bij Paris Saint-Germain. Dankzij een doelpunt van de 23-jarige aanvaller diep in blessuretijd wonnen les Parisiens de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League met 1-0 van Real Madrid. Mbappé kan na afloop op lof rekenen van Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira en Carlo Ancelotti.

“Kylian Mbappé... Mamma mia. Hij is een alien! Hij is echt ongelofelijk, jongens. Het is een show met Kylian, zowel binnen als buiten het veld. Mbappé zal zelf besluiten of hij bij PSG blijft of niet, dat is aan hem. Wij genieten iedere dag van hem”, zegt Donnarumma in gesprek met Sport Mediaset. Mbappé is bij les Parisiens in het bezit van een aflopend contract en wordt nadrukkelijk gelinkt aan een transfervrije overstap naar Real Madrid.

“We hadden eerder kunnen scoren, maar Kylian heeft het opgelost. Dit zorgt voor blijdschap, we gaan nu richting een grote wedstrijd in Madrid. We voelen ons sterk en weten dat we iedereen kunnen verslaan, zolang we honderd procent geven. Ik ben trots om onderdeel te zijn van dit team en deze club”, stelt Donnarumma. Ook Danilo was trots op de zege van PSG. “We hebben een grote wedstrijd tegen een grote tegenstander gewonnen. Het is altijd goed om thuis te winnen, daar ben ik heel trots op.”

“We hebben de intensiteit wat verhoogd in de tweede helft, zetten Real Madrid onder druk en scoorden uiteindelijk. Er bestaat op de wereld geen betere speler dan Mbappé op dit moment”, zo is Danilo lovend over Mbappé. Ook Carlo Ancelotti - trainer van tegenstander Real Madrid - spreekt zich na afloop in gesprek met Movistar positief uit over Mbappé. “Hij is op dit moment de beste spelers in het voetbal. Hij is beslissend geweest. We hebben niet goed gespeeld, maar dit was pas het eerste deel.”

???????????? ??????????????????????????!! ??

De Franse goalgetter doet het dan toch voor PSG in de dying seconds: 1-0 ??



WAT EEN SLOTFASE! ??#ZiggoSport #UCL #PSGRMA pic.twitter.com/7xjF6cFHC3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 15, 2022

“PSG verdiende door hun manier van spelen de overwinning meer dan wij”, vervolgt Ancelotti. “We konden moeilijk onder de druk uitkomen, terwijl dat normaal vaak wel lukt. Het was in defensief opzicht niet zo stabiel, dus dit was niet zo’n goede avond voor ons. Dit is de heenwedstrijd, dus we moeten vertrouwen houden voor de return. We zullen dan een vol stadion achter ons hebben, dus een plek in de volgende ronde is nog binnen bereik.”

“We dromen van dit soort wedstrijden”, zo vertelt Mbappé zelf in gesprek met Canal+. “We werden gepusht door de fans en het is heel mooi dat we nu de voorsprong hebben. Er werden mij richting dit duel te veel vragen gesteld, maar ik heb gezegd dat ik alles zou geven dat ik had en dat moest ik laten zien met acties. Dat heb ik met het doelpunt laten zien en nu moet ik het in de return nog een keer laten zien. We moeten naar Madrid gaan om te winnen, niet puur voor een resultaat. Maar zij zullen dan ook anders spelen. Er zitten in ieder geval nog drie weken tussen en wij kunnen daarin ritme vinden in de Ligue 1."