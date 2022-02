Bron van Mike Verweij: Clarence Seedorf ambieert directeursfunctie bij Ajax

Maandag, 14 februari 2022 om 18:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:42

Clarence Seedorf zou geïnteresseerd zijn in de functie van directeur voetbalzaken bij Ajax, zo meldt Mike Verweij maandagavond. In de podcast Kick-off van De Telegraaf vertelt de verslaggever over de vermeende ambitie van Seedorf, die eerder op de dag door collega Valentijn Driessen genoemd werd als geschikte kandidaat om de ontslagen Marc Overmars op te volgen.

“Ik heb uit een zeer betrouwbare bron vernomen dat Clarence Seedorf open staat voor een directeursfunctie bij Ajax”, steekt Verweij van wal. “Hij zou heel graag directeur voetbalzaken willen worden. Ik denk ook dat het een hele goede keuze zou zijn. Je zou ook kunnen overwegen om iemand naast hem te zetten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Seedorf gewoon de directeur van Real Madrid en Juventus kan bellen. Dan kan je er iemand naast zetten, gewoon een oud-zaakwaarnemer of wie dan ook. Iemand die gewoon heel veel werk uit handen neemt. Het is namelijk wel een veelomvattende taak, en zeker als je alles wél documenteert.”

“Het moet hem overigens wel duidelijk gemaakt worden dat hij niet de ambitie mag hebben om de trainer van Ajax 1 te worden”, zo waarschuwt Verweij Ajax. “Dat had Overmars niet in ieder geval, ook omdat hij geen trainersdiploma had. Want dat is het gevaar van een directeur met een trainersdiploma... Hij kan zomaar wensen om op de stoel van de trainer te zitten. Hij zal zich wel heel bewust moeten zijn van zijn rol als directeur voetbalzaken.” Seedorf was het laatst actief als bondscoach van Kameroen en beleefde voor die tijd weinig succesvolle periodes als trainer van Deportivo La Coruña, Shenzhen FC en AC Milan.

In de ochtendeditie van De Telegraaf schreef Driessen over de ‘geschiktheid’ van Seedorf als opvolger van Overmars. De chef voetbal is van mening dat Ajax daarmee ‘het gedachte- en erfgoed’ zou beschermen. “Het zou des Ajax en in de geest van Cruijff zijn om iemand als Seedorf te strikken. Als trainer was Seedorf minder succesvol, zakelijk heeft hij zijn zaakjes prima voor elkaar. Het merk en imago van Ajax zou met Seedorf in de rol van directeur voetbalzaken direct een internationale boost krijgen. Meegenomen is dat hij close is met algemeen directeur Edwin van der Sar”, aldus Driessen.