ESPN is dodelijk over zenuwachtig en warrig interview met Van der Sar

Zondag, 13 februari 2022 om 17:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:05

Edwin van der Sar heeft de media na een week van radiostilte te woord gestaan over de affaire-Marc Overmars. De algemeen directeur van Ajax sprak zondagmiddag onder meer met Hans Kraay junior en kwam daar volgens Arnold Bruggink en Kenneth Perez niet goed uit. "Ik snap wel waarom Erik ten Hag als eerst naar voren werd geschoven om het woord te doen...", zegt Bruggink bij ESPN.

De hamvraag is wanneer Van der Sar voor het eerst hoorde over grensoverschrijdend gedrag door Overmars. "De eerste signalen, ik denk een dag of tien geleden", zei Van der Sar voor de camera bij Kraay junior. "Nee sorry, even denken... ik denk acht, negen dagen voor het vertrek van Marc, ja." Met het vage antwoord zaait Van der Sar veel verwarring, maar de directeur was tegenover de schrijvende pers duidelijker: hij hoorde het 'vlak voor maandag 28 januari'.

Maandag 28 januari is de dag van de aandeelhoudersvergadering van Ajax, waarop het contract van Overmars officieel werd verlengd. Dat was officieus al besloten, maar het werd op die dag bekrachtigd door de rvc en de aandeelhouders. Van der Sar en de rvc hadden dus al kennis over de misdragingen van Overmars vóór 28 januari, maar zetten de contractverlenging toch door.

Kraay junior reageert na afloop verward op zijn interview met Van der Sar. "Hij was zenuwachtig en hij stotterde veel", aldus de verslaggever, die door de onduidelijke antwoorden totaal niet meer begrijpt op welke datum Van der Sar over het wangedrag van Overmars hoorde. "Ik vond het ongelofelijk ongemakkelijk", reageert Bruggink. "Ik vind het vervelend, maar ik snap niet wat hij zegt. Het is ongelofelijk gecompliceerd, maar het schoot alle kanten op..."

Perez is nog harder voor de directeur van Ajax. "Ik denk dat je het los moet zien van zijn presentatie, wat natuurlijk te wensen over laat", aldus de analist. "Ook omdat hij zenuwachtig is. Ik vind wel: als je daar gaat staan, dan heb je de datums helemaal paraat. Dan ben je voorbereid tot op de tanden. Dan weet je precies wanneer wat gebeurde, en niet 'tien, nee acht, negen dagen'... Los van dat hij stottert en dat hij van de hak op de tak gaat moet je kijken naar wat hij eigenlijk zegt. Ik vind: als je dit soort gevoelige dingen gaat bespreken, dan heb je het paraat, desnoods op papier. Als je zo nerveus bent, dan doe je het op papier."