AZ verdoezelde positieve coronatest tijdens winters trainingskamp

Dinsdag, 8 februari 2022 om 12:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:07

AZ heeft het coronavirus tijdens het winterse trainingskamp in Valencia toch niet buiten de deur weten te houden, zo weet het Noordhollands Dagblad dinsdag te melden.Volgens de krant testte die week tenminste één speler positief, al hield AZ vol dat geen enkele speler een coronabesmetting had opgelopen.

Ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft vloog AZ begin januari naar Valencia voor een trainingskamp. Vanwege coronabesmettingen bleef PEC Zwolle bij nader inzien toch in Nederland, terwijl Feyenoord en PSV uit voorzorg hun trainingskamp naar Spanje afbliezen. AZ koos er dus wel voor om naar Valencia te vliegen en rechtvaardigde de keuze na afloop door te wijzen op het feit dat er geen positieve coronagevallen binnen de selectie waren.

Het Noordhollands Dagblad meldt echter dat Bruno Martins tijdens het trainingskamp wel degelijk positief testte op het coronavirus en daardoor in isolatie moest. Als verklaring voor de afwezigheid van de dertigjarige verdediger gaf AZ als reden op dat Martins Indi binnen herstelde van de teenoperatie die hij in de winterstop onderging.

Ajax kreeg forse kritiek op hun belegde trainingskamp in de Algarve. De club besloot om het trainingskamp in Portugal na twee dagen per direct af te breken, vanwege vier coronabesmettingen binnen selectie en staf. De vier besmette personen werden los van de groep geplaatst en reisden tegen de regels in op die manier ook terug naar Nederland.

Volgens het Noordhollands Dagblad had AZ mogelijk geen zin om dezelfde kritiek te krijgen als Ajax. In tegenstelling tot de Amsterdammers koos AZ er wel voor om Martins Indi zijn quarantaineperiode in Spanje door te laten brengen, terwijl de rest van de selectie op 8 januari terug naar Nederland ging.