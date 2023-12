Jansen wijst vervanger Ryan aan en zet verdediger in aanval voor cruciaal duel

Pascal Jansen heeft de opstelling van AZ voor het cruciale Conference League-treffen met Legia Warschau bekendgemaakt. Jansen kan niet beschikken over de geblesseerde Mathew Ryan, waardoor Rome-Jayden Owusu-Oduro de kans onder de lat krijgt. Bruno Martins Indi is op tijd hersteld en staat in de basis. Het duel in Warschau begint om 18:45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

De negentienjarige Owusu-Oduro staat onder de lat en maakt direct zijn debuut voor de Alkmaarders. De verdediging wordt gevormd door Yukinari Sugawara, Alexandre Penetra, Martins Indi en David Møller Wolfe.

Tiago Dantas en Jordy Clasie staan achter nummer 10 Dani de Wit op het middenveld. De voorhoede wordt opvallend genoeg gevormd door verdediger Denso Kasius, Vangelis Pavlidis en Myron van Brederode. Naast Ryan zijn ook Mayckel Lahdo en Sven Mijnans niet van de partij.

Legia had kwalificatie voor de knock-outfase in de vorige speelronde al kunnen bewerkstelligen, maar een nederlaag bij Aston Villa (2-1) betekent dat de Polen het in eigen huis zullen moeten afmaken. Een gelijkspel volstaat voor de ploeg van trainer Kosta Runjaic.

Het ging vooraf vooral over de ongeregeldheden die na afloop van AZ - Legia plaatsvonden. Zo wordt onder meer speler Radovan Pankov door het Openbaar Ministerie vervolgd voor (poging tot) zware mishandeling. Runjaic wilde zich op de persconferentie alleen focussen op het sportieve. "Het moet sportief en eerlijk blijven. Dat is wat telt. Natuurlijk wordt het verhit. Beide ploegen zullen elkaar niets cadeau doen, maar het gaat om de sport."

Jansen was blij met de woorden van Runjaic. "Ik sluit me wel aan bij de woorden van mijn collega. Dat zijn onderdelen waar wij voor de rest niet over gaan. Er wordt heel veel gekeken naar het voetbal en er wordt heel veel gevraagd naar meningen vanuit het voetbal, maar ik ben wel heel blij met zijn constatering, want voor ons geldt morgen (donderdag, red.) alleen die wedstrijd en de strijd uitvechten binnen de lijnen."

Voor AZ telt maar één ding: winnen. Alleen dan bereiken de Noord-Hollanders de knock-outfase. De Alkmaarders moeten het wel stellen zonder hun fans, die wegens veiligheidsredenen niet aanwezig mogen zijn in het stadion. "Het is altijd jammer als je eigen fans er niet bij zijn", vertelde Clasie. "Dat is duidelijk, maar uiteindelijk is het voor ons zaak om ons te richten op de wedstrijd. We voelen ons veilig. Anders waren we deze kant niet opgekomen."

Opstelling Legia Warschau: Tobiasz; Pankov, Augustyniak, Kapuadi; Wszolek, Slisz, Elitim, Yuri Ribeiro; Josué, Gual, Muci.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Sugawara, Penetra, Martins Indi, Møller Wolfe; Dantas, D. De Wit, Clasie; Kasius, Pavlidis, Van Brederode.

