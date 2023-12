Tiental AZ gaat onderuit bij Legia Warschau en is uitgeschakeld in Europa

AZ is er niet in geslaagd om de overwinteren in de Conference League. De ploeg van trainer Pascal Jansen moest winnen van Legia Warschau om op de tweede plek in de poule te eindigen, maar ging onderuit in de Poolse hoofdstad: 2-0. De Alkmaarders, die vlak na rust verder moesten met tien man na een rode kaart voor Bruno Martins Indi, eindigen derhalve op plek drie in Groep E on komen na de winterstop dus niet meer in actie in Europa.

Jansen kon niet over de geblesseerde Mathew Ryan beschikken. De Australische doelman brak afgelopen week zijn jukbeen, en werd tegen Legia vervangen door de negentienjarige debutant Rome-Jayden Owusu-Oduro. Verder keerde Martins Indi terug na een blessure, begon Dani de Wit als aanvallende middenvelder en koos de trainer voor Myron van Brederode en Denso Kasius op de flanken.

Legia startte het duel met onder meer verdediger Radovan Pankov en aanvaller Josué Pesqueira. Beide spelers werden na het duel in Alkmaar nog opgepakt wegens ongeregeldheden rondom het stadion.

De wedstrijd begon enkele minuten later dan gepland, omdat er veel rook in het stadion hing als gevolg van afgestoken vuurwerk. Toen beide ploegen eenmaal hadden afgetrapt, waren het de Alkmaarders die grotendeels het initiatief namen. Tot veel kansen leidde dat lange tijd echter niet. Pas na ruim twintig minuten werd AZ een keer gevaarlijk: Jordy Clasie besloot uit te halen, doelman Kacper Tobiasz kon redding brengen.

In de 34ste minuut kreeg ook Legia z’n eerste kans, en het was ook meteen raak. Josué gaf de bal door middel van een boogballetje voor, Owusu-Oduro kwam niet overtuigend zijn doel uit en bood Ribeiro zo de kans om de bal bij de tweede paal binnen te lopen: 1-0. Een harde tik voor AZ, dat daardoor minimaal twee keer moest scoren.

Die opdracht werd aan het begin van de tweede helft nog lastiger. Martins Indi raakte zijn tegenstander bij een sliding en werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd. Ondanks dat de straf enigszins zwaar leek, protesteerde de verdediger niet. Ook de VAR greep niet meer in, waardoor AZ verder moest met tien man.

Beide ploegen waren in het eerste kwartier na rust enigszins dreigend. Zo kon Vangelis Pavlidis een gevaarlijke voorzet net niet promoveren tot assist, waarna Ernest Muçi de bal aan de andere kant van het veld in kansrijke positie op de hak kreeg.

AZ wist dat het nog twee keer moest scoren, maar de tijd tikte langzaam weg en de bezoekers wisten nauwelijks iets te creëren. Tien minuten voor tijd was daar de beslissing. Josué zette voor, invaller Blaz Kramer kopte binnen: 2-0. Daarmee was het duel definitief beslist en het Europese seizoen van AZ na tien duels ten einde.

