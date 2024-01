AZ gaat zich deze week versterken met een extra vleugelverdediger

Gonçalo Esteves is onderweg naar AZ, zo meldt De Telegraaf dinsdag. De negentienjarige rechtsback komt over van Sporting Portugal, voor wie hij tien officiële duels in de hoofdmacht speelde. Esteves lag in Lissabon nog tot het einde van dit seizoen vast, maar vervolgt zijn carrière dus in Alkmaar.

AZ kan Esteves de komende maand goed gebruiken, aangezien sterkhouder Yukinari Sugawara met Japan deelneemt aan de Azië Cup. De jonge Portugees gaat in de komende maand concurreren met Denso Kasius, die volgens De Telegraaf voor nu een streepje voor heeft.

Hoeveel AZ overmaakt voor de diensten van Esteves is onbekend. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 2 miljoen euro. Esteves is jeugdinternational van Portugal Onder 20. Hij speelde de afgelopen jaren vaak samen met Ajacied Carlos Forbs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vorig seizoen speelde Esteves met Sporting Onder 19 in de halve finale van de Youth League tegen zijn leeftijdsgenoten van AZ. Na een 2-2 gelijkspel in de reguliere speeltijd waren de Alkmaarders met 5-6 te sterk tijdens de strafschoppenserie. Het Youth League-efltal van AZ wist uiteindelijk ook beslag te leggen op de eindzege in het prestigieuze jeugdtoernooi.

Bij AZ staat Esteves een warm welkom te wachten, daar de nummer vier van de Eredivisie met Alexandre Penetra en Tiago Dantas al twee Portugezen in de selectie heeft. Ook aanvoerder Bruno Martins Indi is geboren. Hoewel hij in Rotterdam opgroeide spreekt de linkspoot vloeiend Portugees.

Esteves, die een groot deel van zijn jeugdopleiding genoot bij FC Porto, verlaat Sporting na tien officiële duels in het eerste elftal. Een daarvan speelde de rechtsback op Nederlandse bodem. Esteves was basisspeler toen Sporting in 2021 op bezoek kwam in de Johan Cruijff ArenA. Ajax wist de Portugezen destijds met 4-2 over de knie te leggen in de groepsfase van de Champions League.

Vertrek Mihailovic

AZ ziet tijdens de winterse transferperiode ook op korte termijn een selectiespeler vertrekken. De 25-jarige Djordje Mihailovic, die een jaar geleden voor liefst 6 miljoen euro overkwam van CF Montréal, keert hoogstwaarschijnlijk terug naar de Major League Soccer. In een jaar tijd speelde Mihailovic slechts 1.076 minuten voor AZ, verdeeld over 36 wedstrijden. Daarin wist hij tweemaal te scoren en hetzelfde aantal assists te noteren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties