Jansen staat voor duivels dilemma in aanloop naar cruciaal duel AZ in Warschau

De dag van de waarheid is aangebroken voor AZ. Donderdagavond treedt het elftal van Pascal Jansen aan tegen Legia Warschau om uit te maken wie er overwintert in de Conference League. Alleen winst telt voor de Alkmaarders.

Uitgangspositie

Legia heeft de beste uitgangspositie voorafgaand aan het laatste groepsduel in de Conference League. Het bezet momenteel met negen punten de tweede plek in de poule, waarin Aston Villa al geplaatst is voor de knock-outfase. AZ staat derde met zes punten. Dat betekent dat alleen een overwinning volstaat voor de Alkmaarders. Legia heeft genoeg aan een gelijkspel.

Bij het behalen van de tweede plek hoort plaatsing voor de tussenronde in de Conference League. Hierin komen de nummers drie uit de Europa League, waar ook Ajax zich bij kan voegen bij een overwinning op AEK Athene, en de nummers twee van de Conference League terecht.

Vorig duel

De verwachting is dat het donderdag gaat spoken in Warschau, waar de fans de wedstrijd in Alkmaar van 5 oktober nog niet zijn vergeten. Toen leverde de onderlinge wedstrijd een rel op die zelfs op regeringsniveau voor beroering zorgde.

Supporters van Legia, waarvan een deel zonder wedstrijdkaart, zorgden in en om het stadion voor veel onrust en bestormden voor de aftrap het uitvak van het AFAS Stadion, waarbij een ingreep van de ME zelfs niet voldoende bleek. Ook werden twee Legia-spelers na afloop van de wedstrijd gearresteerd, omdat ze AZ-personeel dusdanig zouden hebben verwond dat er medische zorg nodig was.

De socials van AZ worden tot de dag van vandaag bestookt door Legia-fans die zelfs vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog maken. In Warschau zijn er dan ook geen AZ-fans aanwezig en nemen de selectie en staf veiligheidsmaatregelen.

Legia-trainer Kosta Runjaic maakt zich geen zorgen: “Het zal een temperamentvolle wedstrijd worden. Sportief maar heet. Met een goede sfeer in het stadion. Dat is waar we om bekend zijn. En heel Polen zal meekijken. Ook buiten Warschau.”

Opstelling

In de defensie lijkt trainer Jansen te maken te krijgen met een meevaller. Riechedly Bazoer is sneller hersteld van zijn enkelblessure dan verwacht en ook aanvoerder Bruno Martins Indi kan spelen. Het grootste dilemma zal de keuze voor zijn doelman worden.

Matthew Ryan, doorgaans eerste doelman bij AZ, raakte zondag geblesseerd en is niet inzetbaar in Warschau. De keuze zal dus vallen op de ervaren Hobbie Verhulst of de talentvolle Jayden Owusu-Oduro. “Dit was een moeilijke keuze. Ook vanwege de grootte en de sfeer rond deze wedstrijd”, aldus Jansen.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Sugawara, Bazoer, Martins Indi, Möller Wolfe; Dantas, De Wit, Clasie; Sadiq, Pavlidis, Van Brederode.



