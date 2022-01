FIFA maakt uitzondering voor mogelijke transfer Ihattaren naar Ajax

Vrijdag, 28 januari 2022 om 19:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:56

Mohamed Ihattaren heeft dispensatie gekregen voor een mogelijke overstap naar Ajax, zo melden journalisten Valentijn Driessen en Mike Verweij vrijdag in de podcast Kick-Off. De middenvelder kan in de laatste dagen van de winterse transferwindow overstappen van Juventus naar Ajax, ondanks dat hij dit seizoen al bij drie clubs geregistreerd stond.

Regels van de FIFA schrijven voor dat een speler tussen 1 juli en 30 juni in het daaropvolgende jaar geregistreerd mogen staan bij maximaal drie verschillende clubs. In die periode mogen ze voor maximaal twee clubs wedstrijden spelen. "Er was behalve zijn gewicht en de transfersom voor Juventus nog een probleem: dat hij aanvankelijk niet speelgerechtigd was", vertelt Verweij in de podcast van De Telegraaf. "Je mag als speler in een seizoen voor drie clubs uitkomen", vult Driessen aan.

Ihattaren stond aan het begin van het seizoen onder contract bij PSV. Op de laatste dag van de zomerse transfermarkt werd hij verkocht aan Juventus, dat Ihattaren verhuurde aan Sampdoria. Zodoende stond hij al onder contract bij drie clubs. "Dan kun je niet nu, halverwege het seizoen, naar een vierde club gaan. Daar is dispensatie voor aangevraagd, omdat hij alleen overnight onder contract stond bij Juventus. Daar heeft hij dispensatie voor gekregen. Ajax zit nu op het vinkentouw, maar de hele week heerst al radiostilte. Als het niet lukt, zou hij alsnog naar FC Utrecht kunnen", zegt Driessen.

Op maandag meldde journalist Fabrizio Romano dat Ajax volledig akkoord is met Juventus over een huurperiode met een optie tot koop. De laatste stap om de overgang te voltooien is het bespreken van enkele laatste persoonlijke voorwaarden van de negentienjarige aanvallende middenvelder, meldde Romano. De vraag is nu nog of het gaat om een huurperiode van een half jaar of anderhalf jaar. Juventus was eerder ‘in hoofdlijnen’ al akkoord met FC Utrecht over een huurperiode. Door ‘financiële issues’ tussen Ihattaren en Juventus kon de huurtransfer naar Utrecht nog niet worden afgerond, schreef De Telegraaf.