Barcelona en Juventus melden zich officieel voor Aubameyang

Vrijdag, 28 januari 2022 om 13:43 • Jeroen van Poppel

Pierre-Emerick Aubameyang maakt het seizoen mogelijk af bij Barcelona of Juventus. Beide clubs hebben een officieel huurvoorstel neergelegd bij Arsenal, zo meldt The Athletic. De onderhandelingen zullen vooral gericht zijn op het torenhoge salaris van de 32-jarige spits, die liefst 420.000 euro per week opstrijkt bij Arsenal.

Voor Barcelona zal het megasalaris van Aubameyang waarschijnlijk het grootste struikelblok vormen. De mogelijkheden van de Catalanen zijn als bekend gelimiteerd door de salarislimiet die door LaLiga is opgelegd. Barça moest al de nodige kunstgrepen uithalen om Ferran Torres en Dani Alves in te kunnen schrijven en kan waarschijnlijk slechts een deel van het salaris van Aubameyang bekostigen. Dat maakt het voor Arsenal minder interessant om in zee te gaan met los Azulgranas.

Álvaro Morata zou een sleutelrol kunnen spelen in het mogelijke vertrek van Aubameyang bij Arsenal. Morata, door Juventus gehuurd van Atlético Madrid, heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Barcelona. De transfer is gecompliceerd, omdat Atlético niet happig is om mee te werken aan een overgang van Morata naar een binnenlandse concurrent. Als de transfer er wél komt, dan kan Aubameyang bij Juventus de directe opvolger worden van Morata.

Aubameyang werd op 6 december opnieuw disciplinair gestraft door Mikel Arteta en zat sindsdien niet meer bij de wedstrijdselectie van Arsenal. De aanvaller, die met een salaris van meer dan twintig miljoen euro de bestbetaalde speler van de club is, mag dan ook uitkijken naar een nieuwe werkgever. Al-Hilal en Al-Nassr waren serieus in de markt en wilden Aubameyang huren met een optie tot koop, maar de 72-voudig international is vastberaden om zich nog één keer op het allerhoogste niveau te bewijzen. De Saudi-Arabische voorstellen werden dan ook van tafel geveegd.