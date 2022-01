Ajax en Barcelona hebben een troef minder in soap rondom Tagliafico

Donderdag, 27 januari 2022 om 08:08 • Laatste update: 08:23

Alejandro Baldé voelt er weinig voor om in een eventuele deal tussen Barcelona en Ajax over Nicolás Tagliafico te worden betrokken, zo schrijft Marca. Volgens de sportkrant uit Spanje heeft de verdediger van de Catalanen ‘betere aanbiedingen’ op zak dan een eventuele overgang naar de Eredivisie en is hij ook formeel door niemand benaderd met de vraag of hij naar Ajax wil om een transfer van Tagliafico te bespoedigen, zoals de voorbije dagen wel werd gesuggereerd.

De achttienjarige Baldé speelt al vanaf zijn zevende voor Barcelona en wordt intern al jarenlang beschouwd als een van de toptalenten uit de opleiding. Baldé zou de linksbackpositie in het eerste op termijn moeten overnemen van Spaans international Jordi Alba, zo was de verwachting. Onder leiding van Ronald Koeman maakte de tiener eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van los Azulgrana en kwam hij tot vier, korte, optredens van in totaal 71 minuten.

Xavi ziet het ogenschijnlijk minder in Baldé zitten. De opvolger van Koeman blijft in zijn eerste twee maanden vasthouden aan Jordi Alba, ook al haalde de Spaans international niet in alle wedstrijden zijn gebruikelijke niveau. Tot dusver mocht de tiener alleen een minuut invallen in de thuiswedstrijd tegen Elche (3-2 winst). Marca schrijft dat diverse clubs de situatie van Baldé in de gaten houden en mogelijk nog deze week in actie komen. Hij ondertekende vorig jaar zomer een nieuw contract tot medio 2024.

Tagliafico is ongelukkig in Amsterdam en wil graag deze winter vertrekken. Ajax wil alleen praten over een definitief vertrek van de Argentijn, terwijl Barcelona een verhuurperiode als enige optie ziet. Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf is er intern bij Ajax de nodige onrust vanwege de situatie rondom de verdediger. Het dagblad weet dat Tagliafico boos is over het feit dat Ajax hem geen tussentijdse transfer gunt. De kans om voor een club als Barcelona te spelen komt niet heel vaak voorbij, zo heeft de vleugelverdediger intern laten weten. En zeker niet op 29-jarige leeftijd.

Tagliafico benadrukt daarnaast volgens Verweij dat Ajax hem vorig jaar zomer zou hebben toegezegd mee te denken als er serieus bod binnenkomt in de Johan Crujff ArenA. Marca schrijft dat Alex Grimaldo inmiddels een alternatief voor Tagliafico bij Barcelona is. De 26-jarige Spanjaard speelt sinds januari 2016 voor Benfica, dat anderhalf miljoen euro overmaakte aan Barcelona. Grimaldo maakte tussen 2008 en 2015 deel uit van de jeugdopleiding van de Catalanen, maar maakte nimmer zijn debuut in de hoofdmacht.