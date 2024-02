Fraaie Barcelona-combinatie tussen Messi en Alba bezorgt Inter Miami een punt

Inter Miami sleepte er zondagnacht in extremis een punt uit op bezoek bij Los Angeles Galaxy: 1-1. Een fraaie combinatie tussen Jordi Alba en Lionel Messi werd in de 92ste minuut afgerond door de Argentijnse superster. Voor Messi betekende dat zijn eerste doelpunt van dit seizoen in de Major League Soccer.

Bijzonderheden:

Bij Inter Miami startten Alba, Sergio Busquets , Messi en Luis Su√°rez allen in de basis. Zij zagen na 13 minuten hun doelman, Drake Callender, een penalty van oud-teamgenoot Riqui Puig keren. In het tweede bedrijf opende LA alsnog de score, toen Dejan Joveljic van dichtbij trefzeker was: 1-0. Na een tweede gele kaart voor Marco Delgado wist het overtal uit Miami alsnog de gelijkmaker te vinden. Messi was het eindstation van een heerlijke combinatie met Alba en verschalkte doelman John McCarthy met een schot in het dak van het doel: 1-1.

Messi ?? Alba WHAT A GOAL! pic.twitter.com/LuYpsiAb2X ‚ÄĒ Major League Soccer (@MLS) February 26, 2024

Los Angeles Galaxy - Inter Miami 1-1

13' gemiste penalty Riqui Puig (Los Angeles Galaxy)75' 1-0 Dejan Joveljic (assist: Marco Delgado)87' tweede gele kaart Marco Delgado (Los Angeles Galaxy)90+2' 1-1 Lionel Messi (assist: Jordi Alba)