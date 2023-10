Inter Miami onderneemt nieuwe poging om ex-Barcelona-ster vast te leggen

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 09:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 09:57

Inter Miami wil een nieuwe poging wagen om Luis Suárez vast te leggen. Dat heeft trainer Gerardo Martino bevestigd op een persconferentie van de club. De Uruguayaanse aanvaller heeft al aangegeven dat hij na dit kalenderjaar wil vertrekken bij zijn huidige club Grêmio. Mogelijk wordt hij dus herenigd met Lionel Messi, Sergio Busquets en Jordi Alba, waarmee hij ook al samenspeelde bij FC Barcelona.

“Voor komend seizoen ligt er al een analyse klaar en daarin zijn onze behoeften opgenomen. We hebben een analyse mét en één zonder Luis Suárez gemaakt”, liet Martino weten.

Toch wilde de Argentijnse trainer er nog niet te veel over kwijt, daar Suárez nu nog een contract heeft bij zijn Braziliaanse werkgever. “Als het moment aanbreekt dat we met respect over de situatie van Suárez kunnen praten, zijn we voorbereid om de juiste weg in te slaan.”

Afgelopen zomer werd de spits ook al gelinkt aan Inter Miami. Naar verluidt had hij toen zelf een overstap wel zien zitten, en was hij volgens Braziliaanse media zelfs bereid om salaris in te leveren.

Jorge Mas, clubeigenaar van Inter Miami, bevestigde destijds ook in El Pais dat hij met Suárez had gesproken over een transfer. Uiteindelijk bevestigde Grêmio-trainer Renato Portaluppi dat de deal was afgeketst: “De soap kan worden beëindigd, want hij blijft tot december bij ons.”

Komende zondag speelt Inter Miami tegen Charlotte de laatste wedstrijd van het seizoen. Donderdag nam de club uit Florida het ook al op tegen die tegenstander. Dat duel eindigde in 2-2.

Suárez speelde tussen 2014 en 2020 al samen met Messi, Busquets en Alba bij Barcelona. Daarna vertrok de Uruguayaan naar Atlético, om in 2022 terug te keren bij zijn jeugdliefde Nacional. Bij laatstgenoemde club speelde hij slechts een half jaar: begin dit jaar vertrok hij naar Grêmio.