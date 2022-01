NEC-fans spreken zich met spandoeken bij Goffertstadion uit tegen komst Bony

Dinsdag, 25 januari 2022

Supporters van NEC hebben zich uitgesproken tegen de komst van Wilfried Bony. De spits staat in de belangstelling van de Nijmegenaren en mag de komende dagen op het trainingsveld zijn fitheid aantonen. Als het aan de fans ligt gaat het echter niet tot een transfer komen, zo is duidelijk geworden uit foto's van spandoeken die zijn opgehangen bij het Goffertstadion. Bony heeft een verleden bij aartsrivaal Vitesse, waar hij tussen 2011 en 2013 zeer succesvol was.

"Gisteren hebben wij via verschillende media gelezen dat NEC bezig zou zijn met een nieuwe spits, Wilfried Bony. Erg verontrustend! Ieder met een beetje gevoel voor de club weet hoe dit zit", valt te lezen op de website van supportersvereniging Legio Noviomagum. "Waar zijn de zogenaamde cultuurbewakers binnen onze BVO? Is er dan niemand die het begrijpt? Wij zullen Bony NOOIT accepteren in het heilige rood groen zwart. Zoek je heil bij die andere Gelderse Eredivisie-club, maar niet bij ons!", doelen de supporters op Vitesse.

Lang niet iedereen bij NEC ziet een eventuele komst van Wilfried Bony zitten. Sfeergroep Legio Noviomagum en de fanatieke East Side/HKN laten van zich horen en zijn het Vitesse-verleden van Bony nog niet vergeten. #necnijmegen pic.twitter.com/8nuzZmXRou — Sander Janssen (@SanderJanssen95) January 25, 2022

Het statement is een gezamenlijk schrijven van Legio Noviomagum, HKN/East-Side, Nijmegen Fanatics en Bloedkuul Casuals. Bij het Goffertstadion zijn spandoeken opgehangen met de tekst 'Bony NOOIT in onze driekleur' en 'W.BONiet Welkom'. "Even terug naar de feiten. Toen ‘kind van de club’ Navarone F. ons verliet, walgde ieder terecht van zijn actie. Zo ook walgen wij van het idee van Wilfried Bony in onze heilige driekleur. Diezelfde Wilfried Bony die zogenaamd onze kelen doorsneed bij het vieren van een doelpunt in de derby. En ja, ook die Wilfried Bony maakte afgelopen oktober nog duidelijk dat hij, in aanloop van de derby, een vite$$enaar is."

Daar is Bony, op weg naar zijn eerste training bij NEC. Hij probeert zich eerst nog te verstoppen voor de pers. #necnijmegen pic.twitter.com/D41GZAuP6J — Jeroen Bijma (@JeroenBijma) January 25, 2022

Bony kwam in contact met NEC dankzij technisch directeur Ted van Leeuwen en adviseur Fred Rutten, die de Ivoriaan kennen uit hun tijd bij Vitesse. De komst van Bony naar Arnhem bleek in 2011 een schot in de roos. De centrumspits produceerde 58 goals en 18 assists in 77 officiële duels en verdiende een toptransfer naar Swansea City. Het bedrag van zestien miljoen euro dat Bony naar verluidt opleverde is nog altijd een clubrecord voor Vitesse. De komende dagen mag hij zich bewijzen bij NEC. "Een speler die zich in het verleden zo geprofileerd heeft, zal geen ondersteuning van ons krijgen. Wij kunnen ons niet identificeren met spelers als deze in ONS shirt", schrijven de NEC-fans.