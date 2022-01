Matthijs de Ligt ondergaat ‘lijdensweg’ in Rome: ‘Hij is een ramp’

Maandag, 10 januari 2022 om 08:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:12

Matthijs de Ligt haalde zondagavond niet het einde van de aantrekkelijke krachtmeting tussen AS Roma en Juventus in de Serie A. De verdediger kreeg negen minuten voor tijd, bij een stand van 3-4, zijn tweede gele kaart na een handsbal in het strafschopgebied en moest de kleedkamers opzoeken. De misstap van de Nederlander bleef echter zonder gevolgen: de toegekende strafschop van Lorenzo Pellegrini werd gestopt door Wojciech Szczesny. De media in Italië zijn niet voor de eerste keer kritisch op de verrichtingen van De Ligt.

De Ligt krijgt bij Tuttomercatoweb een vijf, ondanks ‘een stabiele prestatie in tachtig minuten tijd’, en dat is, net als bij Moise Kean, de laagste beoordeling van alle basiskrachten. De Oranje-international wordt echter aangerekend dat hij na nog geen tien minuten na de pauze hands maakte op een gevaarlijke plek na een duel met Felix Afena-Gyan. Pellegrini maakte vervolgens uit een heerlijke vrije trap de 3-1. Na de ommekeer van Juventus naar 3-4 kreeg De Ligt een inzet van Tammy Abraham tegen zijn elleboog en moest hij inrukken na ingrijpen van de VAR. “Dat had hij kunnen voorkomen”, zo klinkt het.

Oooh.. Matthijs de Ligt moet eraf! ?? Een handsbal binnen de 16 levert hem zijn tweede prent en een penalty tegen op ?? Eén gelukje: Pellegrini faalt hopeloos vanaf 11 meter.. ??#ZiggoSport #SerieA #RomaJuve pic.twitter.com/AvxJNIVeyu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 9, 2022

Zaakwaarnemer en transfermarktexpert Sabatino Durante was na afloop duidelijk in de Twitch-uitzending van Calciomercato. “De Ligt is naar mening altijd een overschatte voetballer geweest. Het is een libero die altijd met Giorgio Chiellini speelt, maar hij is een ramp als hij met een andere voetballer naast zich speelt. Hij is meer libero dan een centrale verdediger en hij maakt fouten omdat hij niet goed in zijn vel steekt”, verzekerde Durante. “De Ligt heeft zeker kwaliteiten. Hij heeft door omstandigheden echter amper tijd gehad om aan het Italiaanse voetbal te wennen.”

“De manier waarop De Ligt, drie minuten nadat Juventus een onwaarschijnlijke comeback maakt, de tegenstander de kans biedt om er 4-4 van te maken, is een juiste weerspiegeling van de problemen waar de ploeg mee kampt”, luidt de analyse van journalist Federico Casotti. “Meer dan een zware overwinning.” Dagblad Leggo heeft het over ‘een lijdensweg’ voor De Ligt, die een 5,5 krijgt. “Tot overmaat van ramp wordt hij ook nog weggestuurd en ontbreekt hij in de Super Cup tegen Internazionale”, wordt er verwezen naar de topwedstrijd van komende woensdag.

Romeo Agresti, werkzaam voor Goal, strooit met onvoldoendes: zes stuks. De journalist geeft Kean het laagste cijfer, een vier, en De Ligt scoort met een vijf niet veel hoger. Bij Corriere dello Sport is de laagste beoordeling juist voor de ex-speler van Ajax: een vier. “Chiellini was er niet. Leonardo Bonucci was er niet. Abraham torende hoog boven hem uit. Hij werd door Afena-Gyan op snelheid afgetroefd. Hij veroorzaakte de overtreding voorafgaand aan de 3-1 van AS Roma en leidde ook bij de 4-4 in. Een rode kaart was de synthese.”