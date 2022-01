Benzema en Vinícius Júnior blijven er ook tegen Cillessen op los scoren

Zaterdag, 8 januari 2022 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:09

Real Madrid heeft zich zaterdagavond overtuigend herpakt van de nederlaag tegen Getafe. De ploeg van Carlo Ancelotti kende weinig problemen met Valencia, dat dankzij twee doelpunten van zowel Karim Benzema als Vinícius Júnior opzij werd gezet: 4-1. Benzema kwam daarmee op zeventien goals dit seizoen in LaLiga, zijn Braziliaanse ploeggenoot op twaalf. Daarmee staan de sterren van de Koninklijke samen bovenaan de topscorerslijst. Koploper Real komt op acht punten van Sevilla, dat wel nog twee duels tegoed heeft. Valencia blijft in de middenmoot hangen op plek negen.

Bij Real keerde Vinícius terug van een coronabesmetting op de plek van Eden Hazard, die verhuisde naar de reservebank. Valencia kwam met duidelijk verdedigende intenties naar het Santiago Bernabéu en liet het initiatief aan de Koninklijke. Jasper Cillessen redde in de openingsfase op een dreigende kopbal van Éder Militão, maar voor het overige slaagde Real er aanvankelijk niet in om openingen te vinden.

???? ???????????? ?????? ??????????????! ?? De Fransman benut de strafschop onberispelijk en zet Real op een verdiende 1-0 voorsprong! ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridValencia pic.twitter.com/glTrWMtkWv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2022

Valencia moest gaandeweg de eerste helft echter steeds meer kansen toestaan. De beste was voor Luka Modric, die het strafschopgebied in dribbelde en met links hard op de lat schoot. Twee minuten voor rust werd Casemiro na een kapbeweging aangetikt door Mouctar Diakhaby, waarvoor Real een penalty kreeg. Die werd onberispelijk in de kruising geplaatst door Benzema, die daarmee Cillessen kansloos liet: 1-0.

Zeven minuten na rust verdubbelde Real de score via Vinícius, die de bal na een-twee met Benzema in de drukte gelukkig voor de voeten kreeg en van dichtbij intikte: 2-0. De beslissing volgde slechts negen minuten later. Het schot van Marco Asensio werd met moeite gekeerd door Cillessen, waarna Vinícius de rebound benutte: 3-0. Valencia kreeg een kwartier voor tijd uit het niets een strafschop, toen Marcos André aan de arm werd getrokken door Ferland Mendy. Thibaut Courtois wist de slappe penalty van Gonçalo Guedes keren, maar kon niet voorkomen dat de Portugees in de nastoot raak kopte: 3-1. Het deerde Real geenszins en twee minuten voor tijd maakte Benzema er 4-1 van. De Fransman wist een lage bal in het strafschopgebied te controleren, draaide handig weg en vond de hoek.