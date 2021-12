Feyenoord gaat voor komst Joey Veerman en brengt eerste bod uit

Woensdag, 22 december 2021 om 23:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:57

Feyenoord probeert Joey Veerman in januari over te nemen van sc Heerenveen, zo bevestigt technisch manager Ferry de Haan van de club uit Friesland aan Voetbal International. Zijn collega Frank Arnesen heeft al een eerste bod neergelegd in het Abe Lenstra Stadion. "Het klopt dat Feyenoord zich heeft gemeld voor Joey", geeft De Haan aan. "Wij gaan ons nu beraden over wat wij verder gaan doen." Woensdagavond speelde Veerman met Heerenveen nog tegen Feyenoord (0-3 nederlaag).

Feyenoord zat in de zomer ook al achter Veerman aan. Toen hadden ook AZ, Rangers en Hellas Verona interesse. Heerenveen verlangde destijds circa acht miljoen euro. Eind juli noemde Veerman een overstap naar Rotterdam nog een 'goede stap'. Hij genoot van de zege die Feyenoord toen boekte op FC Drita (3-2) in de tweede voorronde van de Conference League. 'De ambiance is natuurlijk geweldig. Guus Til maakt de 3-2 en dat stadion ontploft. Dat is alleen maar mooi om te zien. Ik heb een keer gescoord in De Kuip, tegen Feyenoord. Dat gaf wel een lekker gevoel", zei Veerman.

????? Technisch manager Ferry de Haan laat aan VI weten dat Feyenoord zich heeft gemeld voor Joey Veerman. @Brug17 verwacht dat Feyenoord concurrentie gaat krijgen in de winter. ?? — ESPN NL (@ESPNnl) December 22, 2021

In de studio van ESPN wordt al druk gespeculeerd over de mogelijke transfer van de 23-jarige technicus. "Het is interessant om te gaan kijken waar hij gaat spelen. Er zal iemand uit moeten op het middenveld. Dat is Fredrik Aursnes of Orkun Kökçü", blikt Pierre van Hooijdonk alvast vooruit. Arnold Bruggink denkt dat Veerman de concurrentie zou moeten aangaan met Kökçü. "Ik denk niet dat Joey Veerman een speler is voor de bank. En ik denk dat Feyenoord niet de enige club is die achter Veerman aan gaat in de winter. AZ zie ik wel gebeuren."

Veerman heeft een contract tot de zomer van 2024 bij Heerenveen. Hij speelt sinds 2019 voor de club en kwam over van FC Volendam. Voor beide clubs speelde hij 81 competitiewedstrijden. Namens Heerenveen noteerde hij daarin 18 doelpunten en 23 assists. Hij aast al enige tijd op een stap hogerop, maar vanwege de houding van Heerenveen kwam het in de zomer niet tot een transfer. De hoogte van het eerste bod van Feyenoord is niet bekend.