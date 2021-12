Ajax hoort straf voor kwetsend en veelbesproken doek tegen PSV

Woensdag, 15 december 2021 om 15:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:10

De aanklager betaald voetbal heeft Ajax een geldboete van 15.000 euro opgelegd voor het kwetsende en veelbesproken spandoek voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen PSV. Van het bedrag is 7.500 euro voorwaardelijk, waarbij een proeftijd van twee jaar wordt gehanteerd. Naast het kwetsende doek werd ook vuurwerk afgestoken door de aanhang van de Amsterdamse club.

Op het doek werden twee PSV’ers afgebeeld met een eierschaal op hun hoofd, verwijzend naar tekenfilmfiguur Calimero. Op hun shirts waren de woorden ‘Brainfart Aidshoven’ te lezen in plaats van het gebruikelijke 'Brainport Eindhoven'. Met name de tekst zorgde direct na de wedstrijd al voor een storm aan kritiek. Edwin van der Sar, algemeen directeur van de Amsterdammers, bood tijdens het duel met de Eindhovenaren al zijn verontschuldigingen aan bij collega Toon Gerbrands. Ajax keurde een eerste variant van het spandoek in overleg met het sfeerteam goed, maar de uiteindelijke versie bleek anders te zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Sar had geen goed woord over voor het uiteindelijke ontwerp van het sfeerteam en gaf bij monde van een woordvoerder van de club aan dat het vertrouwen met de achterban een flinke deuk heeft opgelopen. "Hiermee is het vertrouwen beschaamd op basis waarvan wij met het sfeerteam werken", zo luidde de reactie van de Amsterdammers. “Het spreekt voor zich dat wij daarover met hen in gesprek gaan, ook om te voorkomen dat dit in eventuele volgende gevallen weer kan gebeuren.”

Erik ten Hag liet tijdens de persconferentie eveneens weten 'niet te houden van beledigende teksten’. "Het aanzetten tot dit soort acties moeten we niet willen. Ik houd me er verre van. Ik kijk er niet op een goede manier naar.” Ten Hag merkte ook op dat ‘we in Nijmegen hebben kunnen zien waartoe dat mogelijk kan leiden’, waarmee hij doelde op de spandoeken voor de wedstrijd tussen NEC en Vitesse (0-1). Op die doeken was de tekst ‘Pure Haat’ gecombineerd. Het vuurwerk van de meegereisde fans is de Arnhemmers nu op een boete van 7.500 euro komen te staan, waarvan 3.750 voorwaardelijk.