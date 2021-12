RMC Sport: Doorgaan van Afrika Cup staat op losse schroeven

Woensdag, 15 december 2021 om 09:56 • Chris Meijer • Laatste update: 10:12

De Afrika Cup staat op losse schroeven. RMC Sport meldt dat er momenteel door de Afrikaanse voetbalbond (CAF) wordt gesproken over het doorgaan van het toernooi, dat begin januari in Kameroen van start moet gaan. De huidige coronasituatie met de uitbraak van de omikron-variant vormt de belangrijkste reden om mogelijk een streep te zetten door de Afrika Cup.

Eigenlijk had deze editie van de Afrika Cup afgelopen zomer afgewerkt moeten worden. Vanwege de weersomstandigheden besloot de CAF het toernooi een halfjaar te vervroegen naar begin 2021. De gevolgen van de coronapandemie deden de CAF in de zomer van 2020 al besluiten om de Afrika Cup opnieuw te verplaatsen. Nu is het echter de vraag of het toernooi op 9 januari daadwerkelijk kan beginnen.

Binnen de CAF zou er nu gesproken worden over het doorgaan van het toernooi, iets dat volgens RMC Sport afgelopen weken al door verschillende bondscoaches voorzichtig gesteld werd. De huidige coronasituatie met de uitbraak van de omikron-variant zorgt voor ‘organisatorische moeilijkheden’. Verschillende clubs zouden echter nu ook hun ongenoegen hebben geuit. Voor voornamelijk Britse clubs vormt de Afrika Cup een doorn in het oog, daar spelers na hun terugkeer vanuit Kameroen ook nog in quarantaine moeten en dus mogelijk langer dan een maand ontbreken. Bovendien is de huidige coronasituatie in het Verenigd Koninkrijk zelf ook niet bepaald rooskleurig.

Mocht de Afrika Cup daadwerkelijk niet doorgaan, zou dat voor Ajax en PSV niet nadelig zijn. Zowel Sébastien Haller als Ibrahim Sangaré zal normaal gesproken deel uitmaken van de selectie van Ivoorkust voor het toernooi. Ajax moet mogelijk ook nog André Onana (Kameroen), Mohammed Kudus (Ghana) en Noussair Mazraoui (Marokko) afstaan, al werd laatstgenoemde de laatste interlandperiodes niet opgeroepen voor de Marokkaanse nationale ploeg. De Afrika Cup begint op 9 januari en eindigt op 6 februari.