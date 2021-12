Depay krijgt flinke veeg uit de pan: ‘Sterker op Instagram dan op het veld’

Donderdag, 9 december 2021 om 10:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:59

Het optreden van Memphis Depay tegen Bayern München (3-0 verlies) is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De aanvaller van Barcelona, die zich woensdagavond met zijn ploeg voor het eerst in 21 jaar niet wist te plaatsen door de knock-outfase van de Champions League, kreeg na afloop flinke kritiek te verwerken van voormalig Bayern-spits Sandro Wagner. De Duitser merkt op dat Depay 'meer laat zien op Instagram dan op het voetbalveld'.

In de Spaanse media bleef de schade beperkt voor Depay. Waar ploeggenoten Frenkie de Jong en Marc-André ter Stegen flink door het slijk werden gehaald, toonde Marca wel zijn medeleven met de aanvaller. "Hij kreeg amper ballen. Hij was eenzaam opgesloten. Machteloos. Wanhopig." Depay speelde de volledige wedstrijd, maar wist daarin niet te overtuigen. Barcelona trad aan in een 4-3-3-formatie, met Sergiño Dest, Depay en Ousmane Dembélé als aanvallers. Depay greep in de blessuretijd naar zijn hamstring, maar kon het duel uiteindelijk wel voortzetten.

Depay verstuurde tegen Bayern 44 passes en wist slechts 27 procent van zijn duels te winnen tegen de Duitse recordkampioen. "Dat is veel te weinig als je spits nummer één wilt zijn bij Barca", oordeelt Wagner kritisch bij DAZN. "Een duelpercentage van 27 procent is een wangedrocht. Depay is momenteel sterker op Instagram dan op het veld." Ook de lichaamstaal van de 27-jarige Nederlander kan Wagner niet bekoren. "Je kunt iets doen aan die houding, dat negatieve, dat zwaaien en doen alsof je heel erg cool bent. Dat vind ik niet leuk aan hem."

De teller van Depay staat momenteel op 8 goals en twee assists in 21 competitieve wedstrijden in het shirt van Barça. In geen van de zes Champions League-wedstrijden wist hij het net te vinden. Maandag 13 december krijgt Barcelona te horen wie het treft in de knock-outfase van de Europa League, als de loting wordt verricht. "We willen weer een sterk team gaan opbouwen en spelen op een niveau waar we thuis horen en dat is niet de Europa League, waar we nu in moeten spelen. We willen meer. Het winnen van de Europa League is nu het doel", liet Xavi weten na de afgang tegen Bayern.