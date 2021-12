Spaanse media vernietigend over Frenkie de Jong: ‘Een mislukking’

Donderdag, 9 december 2021 om 08:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:40

De Spaanse media laten geen spaan heel van Barcelona, nadat de ploeg van Xavi woensdagavond vroegtijdig werd uitgeschakeld in de Champions League door Bayern München (3-0). De Catalanen missen daardoor voor het eerst in 21 jaar de knock-outfase van het miljardenbal en vervolgen hun weg in de Europa League. Onder meer Frenkie de Jong en Marc-André ter Stegen moeten het ontgelden. De doelman ging niet helemaal vrijuit bij de tweede treffer van de Duitsers.

Verschillende Spaanse kranten halen het duel met Bayern uit de zomer van 2020 aan, toen Barça op een 8-2 nederlaag werd getrakteerd in Lissabon. "Sindsdien hobbelen de Catalanen achter de feiten aan", zo klinkt het. "De nachtmerrie begon toen en loopt tot op de dag van vandaag door, met als laatste dieptepunt de degradatie naar de Europa League. De vernederende avond in Portugal markeerde het einde van een sportief tijdperk en legde de huidige economische en sportieve crisis bloot. De wederopbouw zal langer duren dan verwacht omdat er nog steeds spelers zijn die niet passen in project-Xavi."

"FC Barcelona liet bij de degradatie uit de elite van Europa al zijn tekortkomingen zien", schrijft Diario AS. De Spaanse krant maakte een mooie metafoor met de wetten uit de natuur. "Bayern München zette Barça opzij als een vermoeide tijger die eigenlijk te lui is om op een jonge gazelle te jagen maar wel doet wat de natuur van hem verwacht. Barcelona gaat daarentegen terug naar de donkere tijden. Geen enkele speler was opgewassen tegen de kaakslag van Bayern. Alleen Dembélé deed af en toe iets magisch, maar meer dan wat vonkjes waren het niet."

AS haalde op vernietigende wijze uit naar Frenkie de Jong. De middenvelder keerde tegen Bayern terug in de basis na te zijn gespaard tegen Real Betis (0-1 verlies), maar kon zijn stempel niet drukken. "Frenkie toonde geen persoonlijkheid in zijn spel. Heel verwerpelijk. Zijn handtekening kostte 86 miljoen euro, maar hij speelt alsof het hem niets interesseert. Een mislukking." Marca toonde aanzienlijk meer medeleven met de middenvelder. "Hij probeerde het wel, een blok vormen op het middenveld, maar het ontbrak hem aan overtuiging en offensieve vastberadenheid."

Uitschakeling gigantische dreun voor Barça: ‘Zijn in een puinhoop beland’

De vroegtijdige uitschakeling in de Champions League is hard aangekomen in Catalonië. Lees artikel

Ook Marc-André ter Stegen moest het ontgelden bij AS. De doelman liet een houdbaar schot van grote afstand van Leroy Sané gaan op slag van rust en leidde daarmee de uitschakeling in. "Hij is al geruime tijd een geest. Onbeweeglijk bij de 1-0 van Thomas Müller en apathisch bij het schot van Leroy Sané. Hij hoort al lange tijd niet meer tot de elite van de selectie, zoals FC Barcelona nu niet meer hoort bij de elite van Europa." Voor Memphis Depay, die amper in het spel voorkwam, was Marca mild. "Hij kreeg amper ballen. Hij was eenzaam opgesloten. Machteloos. Wanhopig."

Het regent vanavond beauty's in het miljardenbal! ?? Leroy Sané poeiert van afstand schitterend raak, al gaat Ter Stegen niet volledig vrijuit.. ??#ZiggoSport #UCL #BAYBAR pic.twitter.com/NPWje5k0LV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 8, 2021

Volgens Mundo Deportivo ws de opgave om door te bekeren gedoemd te mislukken. "Barcelona had nog nooit gewonnen in Beieren. Bovendien werd de wedstrijd achter gesloten deuren gespeeld, sneeuwde het de hele wedstrijd en was het onder nul; een totaal ongewoon klimaat dat de Barça-klus nog wat gecompliceerder maakte ondanks het feit dat de mannen van Nagelsmann hun huiswerk al meer dan gedaan hadden. Maar ze zijn Duits, competitief als weinig anderen. De intentie overspoelde Barça, dat nog een lange weg te gaan heeft om met de besten te concurreren. Xavi heeft veel werk voor de boeg."

"Barcelona, dat veroordeeld is tot de Europa League, werd van begin tot eind gedomineerd door een Duits team dat het gaspedaal maar half intrapte", waren de pijnlijke woorden van Sport. "Xavi probeerde te verrassen met Ronald Araújo als rechtsback en Sergiño Destals buitenspeler, maar dat experiment mislukte jammerlijk. Thomas Müller, Robert Lewandowski, Kingsley Coman en Leroy Sané zagen Barcelona als een gemakkelijke prooi om te verslinden. Ze gingen zonder twijfel op de Catalanen af."