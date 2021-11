‘Barcelona wil Dortmund voor zijn met bod van veertig miljoen euro’

Dinsdag, 30 november 2021 om 11:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:44

Barcelona en Borussia Dortmund zijn in een hevige strijd verwikkeld geraakt om de handtekening van Karim Adeyemi. De aanvaller van Red Bull Salzburg is bezig aan een ijzersterk seizoen en moet voor veertig miljoen euro de overstap maken naar Catalonië, meldt Sky Deutschland. Dortmund hoopt echter te profiteren van de penibele financiële situatie van Barça en heeft een bod van 35 miljoen euro neergelegd.

Het is al langer bekend dat Xavi naarstig op zoek is naar een versterking voor de voorste linie. De namen van Ferran Torres en Dani Olmo worden al enige tijd genoemd, net als Adeyemi. Vorige week reisde Mateu Alemany samen met de CEO Ferran Reverter naar Manchester om met City te onderhandelen over Torres. Laatstgenoemde zou Barcelona al mondeling akkoord hebben gegeven voor een transfer. Deze week staat een ontmoeting gepland met de belangenbehartigers van Olmo, weet Mundo Deportivo. Ook hij past in het profiel van Xavi. Olmo, afkomstig uit de jeugdopleiding van Barça, voelt zelf ook wel iets voor een terugkeer.

De interesse van Barcelona lijkt zich nu ook richting Salzburg te verleggen, waar een bod van veertig miljoen euro is neergelegd voor Adeyemi. Dortmund is echter een belangrijke kaper op de kust en heeft met een bod van 35 miljoen euro eveneens hun interesse kenbaar gemaakt. Bovendien kan de Bundesliga-club een hoger salaris bieden dan Barcelona, wat voor de negentienjarige aanvaller de doorslag zou kunnen geven. Salzburg heeft de voorstellen vooralsnog naast zich neergelegd en is niet van plan om op korte termijn te onderhandelen over de aanvalsleider.

Adeyemi wordt in Duitsland gezien als groot talent en kwam in 2010 in de jeugdopleiding van Bayern München terecht. Door een geschil in de onderhandelingen over een langere samenwerking moest hij de club echter na twee jaar alweer verlaten. In de zomer van 2018 werd hij door Salzburg opgepikt bij SpVgg Unterhaching, waarna het snel ging met zijn ontwikkeling. Na eerst twee jaar te zijn uitgeleend aan het Oostenrijkse Liefering, beleeft hij dit jaar zijn absolute doorbraak. In de Oostenrijkse competitie staat de teller tot dusver op 11 treffers in 15 wedstrijden. In de Champions League wist hij in 7 duels 4 keer het net te vinden.