De ontdekker van Erling Haaland die Ajax nieuwe pareltjes moet bezorgen

Christopher Vivell is een van de kandidaten om als directeur transfers aan de slag te gaan bij Ajax deze zomer, zo bracht Voetbal International deze week naar buiten. De naam van de pas 37-jarige Duitser is reeds 'veelvuldig' gevallen in de Johan Cruijff ArenA, al is nog niets definitief beslist wat betreft zijn aanstelling. Wie is eigenlijk deze jonge en ambitieuze Duitser, die te boek staat als de ontdekker van Erling Braut Haaland?

De op 15 december 1986 in Karlsruhe geboren Vivell vertoefde als speler enige jaren in de lagere regionen van het Duitse voetbal. De aanvaller had al snel door dat een grootse carrière er niet inzat en richtte zich daarom het behalen van de nodige diploma's op sportgebied. Zijn eerste stappen in het profmilieu zette Vivell in 2010 bij het bescheiden TSG Hoffenheim, waar hij de scouting en tevens de videoanalyses verzorgde voor de jeugdafdeling. Al snel volgde promotie naar de functie van scout en wedstrijdanalist voor het eerste elftal van die Kraichgauer.

Ontdekker Haaland

Vivell maakte indruk in Hoffenheim en verscheen daardoor al snel op de radar van het Red Bull-concern. Red Bull Salzburg vertrouwde medio 2015 de volledige scouting aan hem toe, waarna al snel de coördinatie op technisch vlak aan zijn takenpakket werd toegevoegd. Vivell was nooit officieel de eindverantwoordelijke op transfergebied, maar velen zien hem wel als de ontdekker van Haaland, die zich al op jonge leeftijd ontpopte als doelpuntenmachine bij het Noorse Molde FK. Daarnaast wisten de toen nog relatief onbekende Dayot Upamecano, Takumi Minamino, Naby Keïta, Karim Adeyemi en Patson Daka de weg naar de Red Bull Arena in Salzburg te vinden.

Vivell wordt gezien als de ontdekker van Haaland.

Onder meer Haaland, Upamecano en Keita ontwikkelden zich stormachtig in de Oostenrijkse Bundesliga en ruilden Salzburg in voor zusterclub RB Leipzig, een stap die Vivell eveneens maakte in de zomer van 2020. De aan Ajax gelinkte bestuurder had in zijn debuutjaar als technisch eindverantwoordelijke een belangrijk aandeel in het binnenhalen van Dominik Szoboszlai (voor 70 miljoen aan Liverpool verkocht in 2023). Vivell kreeg pas echt een belangrijke stem bij binnenkomende transfers toen sportief directeur Markus Krösche, waar hij intensief mee samenwerkte, in 2021 voor een nieuwe uitdaging bij Eintracht Frankfurt koos.

Miljoenendeals

Vivell liet ook in Leipzig zien over een neusje voor talent te beschikken, al hielp ook dat het transferbudget in Oost-Duitsland aan de zeer ruime kant was. Voor de toentertijd pas 19-jarige Josko Gvardiol werd een recordbedrag van 36,8 miljoen euro neergelegd, een record dat inmiddels op naam staat van voormalig Vitessenaar Loïs Openda (38,5 miljoen). De Kroatische verdediger groeide bijtot een steunpilaar van de buitencategorie en het was dan ook geen verrassing dat de Europese topclubs voor hem in de rij stonden. Manchester City was bereid maar liefst 90 miljoen euro te betalen, wat de mandekker in een klap tot de duurste vertrekkende speler maakte.

Josko Gvardiol is de duurste uitgaande transfer van RB Leipzig ooit.

Er vielen naast Gvardiol meer spraakmakende miljoenentransfers te noteren in de beginperiode van Vivell als 'transfergoeroe' van het vermogende en zeer ambitieuze Leipzig. Upamecano maakte namelijk voor 42,5 miljoen euro de overstap naar Bayern München en collega-verdediger Ibrahima Konaté werd voor 40 miljoen euro opgepikt door Liverpool. Aan de andere kant was Vivell er als de kippen bij om aanstormde talenten Mohamed Simakan en Benjamin Henrichs (allebei voor 15 miljoen euro) op te halen bij respectievelijk Racing Strasbourg en AS Monaco uit de Ligue 1.

Brobbey

Vivell deed in zijn Oost-Duitse periode ook zaken in de Eredivisie. Toen Ajax en Brian Brobbey in het voorjaar van 2021 geen overeenstemming wisten te bereiken over contractverlenging, sloeg de transferexpert keihard toe. De aanvaller maakte gebruik van zijn transfervrije status en tekende een vierjarig contract in Leipzig. Brobbey keerde na een vruchteloos jaar, waarin hij geen enkele keer scoorde, met hangende pootjes terug op het oude nest bij Ajax, dat ruim 16 miljoen euro overhad voor de hernieuwde samenwerking met de jonge spits. Dat bedrag kan door diverse bonussen zelfs oplopen tot bijna 20 miljoen euro.

RB Leipzig haalde Brobbey gratis binnen en verkocht hem voor bijna 20 miljoen euro.

Tegenvallers

Niet alles dat Vivell aanraakte veranderde overigens in goud. André Silva maakte veel indruk bij Eintracht Frankfurt, wat Leipzig er medio 2021 toe bewoog om 23 miljoen euro neer te leggen voor de Portugese aanvaller. Silva wist nooit te overtuigen en speelt inmiddels op huurbasis voor Real Sociedad, dat hem deze zomer definitief kan overnemen. Hetzelfde geldt voor Timo Werner, voor wie ruim 50 miljoen euro werd betaald door Chelsea in 2020. De spits keerde na 2 tegenvallende jaren in West-Londen voor 20 miljoen euro, ruim dertig miljoen euro minder dan het oorspronkelijke verkoopbedrag, terug bij Leipzig. Werner draagt sinds dit seizoen het shirt van Tottenham Hotspur en kan over enkele maanden voor 15 miljoen euro definitief naar Noord-Londen verhuizen.

Chelsea

Het goede werk van Vivell in Leipzig werd opgemerkt door Chelsea en in december 2022 begon voor hem het tweede avontuur buiten Duitsland. "Chelsea bouwt aan het meest opwindende project ter wereld", jubelde Vivell nog bij zijn aanstelling. Die woorden strookten echter niet met de werkelijkheid op Stamford Bridge, waar zich chaotische taferelen afspeelden sinds de komst van de Amerikaanse miljardair Todd Boehly als nieuwe eigenaar. Manager Thomas Tuchel bezorgde Chelsea in 2021 de tweede Champions League-beker in de clubhistorie, maar moest ruim een jaar later het veld ruimen na een reeks slechte resultaten.

Vivell had onder Boehly weinig te zeggen bij Chelsea.

Boehly wilde met Graham Potter, inmiddels ook ontslagen, als nieuwe manager zo snel mogelijk terugkeren in de top van Engeland en Europa. De puissant rijke Amerikaan gaf in dat kader maar liefst 330 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, een waanzinnig bedrag voor een winterse transferperiode. De meest opvallende deal was die omtrent Enzo Fernández. De Argentijnse middenvelder werd voor een recordbedrag van 121 miljoen euro aangetrokken door the Blues. Ondanks alle inspanningen op financieel gebied raakte Chelsea in een sportieve crisis en werd het turbulente seizoen afgesloten op plaats twaalf. Torenhoge ambities, maar niet eens een ticket voor Europees voetbal.

Power struggle

Ondertussen verdween Vivell steeds meer naar de achtergrond bij Chelsea. Boehly haalde naast de Duitser ook Laurence Stewart (AS Monaco), Paul Winstanley (Brighton & Hove Albion) en Joe Shields (Southampton) binnen voor het voetbaltechnische gedeelte. Wat volgde was een onduidelijke structuur en frictie over de diverse verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden binnen de directie. "Hij kwam in een zeer chaotische en moeilijke tijd binnen bij Chelsea", keek de Britse journalist en Chelsea-volger Nizaar Kinsella vorig jaar oktober op verzoek vanenterug op het kortstondige avontuur van Vivell in Londen.

"En wat ook meespeelde: Vivell was de enige niet-Engelsman. Hij werd zeer gerespecteerd door de spelers en adviseurs. Maar de andere bestuurders kregen steeds meer macht en vertrouwen van de eigenaren. Uiteindelijk had Vivell niet veel werk te doen bij Chelsea" aldus Kinsella. Vivell haalde vorig jaar zomer nog wel Christopher Nkunku voor 60 miljoen euro euro op bij zijn oude werkgever Leipzig, een van zijn weinige wapenfeiten op Stamford Bridge. Boehly en consorten namen de organisatie halverwege 2023 op de schop en lieten Vivell weten dat zijn aanwezigheid niet langer gewenst was.

Chelsea legde kort na de komst van Vivell 121 miljoen neer voor Enzo Fernández.

Clubloos

Vivell wacht sindsdien op een nieuwe aanbieding uit de voetballerij. Hij werd een halfjaar geleden meermaals gelinkt aan Bayern, waar zijn goede vriend Christoph Freund, eveneens met een verleden bij het Red Bull-concern, sinds 1 september als technisch directeur de scepter zwaait. De interesse vanuit München werd nooit concreet en intussen is Max Eberl, afkomstig van RB Leipzig, aangesteld om vanuit het bestuur de technische zaken in goede banen te leiden. Het is nu wachten of Ajax het na Sven Mislintat opnieuw aandurft met een Duitse directeur transferzaken.