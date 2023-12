De Boer voorziet gouden toekomst: â€˜Doet me denken aan Bellingham en Musialaâ€™

De Boer voorziet gouden toekomst: ‘Doet me denken aan Bellingham en Musiala’

Ronald de Boer voorziet een mooie toekomst voor Warren Zaïre-Emery. De zeventienjarige middenvelder schoot Paris Saint-Germain woensdagavond naar de knock-outfase van de Champions League door de gelijkmaker aan te tekenen tegen Borussia Dortmund.

Dortmund en PSG maakten er een waar spektakel van tijdens de laatste groepsfasewedstrijd. De Duitsers waren als groepshoofd al zeker van de achtste finale. PSG wist dat het een resultaat nodig had om uitzicht te houden op overwintering in de Champions League.

Karim Adeyemi zette de thuisploeg op voorsprong, maar zag Zaïre-Emery niet veel later gelijkmaken. Daar bleef het uiteindelijk bij. Voor PSG voldoende om na de winter terug te keren op het hoogste niveau. "Je zag aan alles dat dit geen 0-0 wedstrijd zou worden", analyseert De Boer na afloop bij Ziggo Sport.

Met name van het optreden van Zaïre-Emery heeft De Boer genoten. "Hij is een van de grootste talenten op de Franse velden. Hij doet mij denken aan Bellingham en Musiala. Iemand die van zestien tot zestien gaat, maar ook gewoon heel goed kan voetballen."

Ook van het fysiek van de Fransman is De Boer onder de indruk. "Als je zijn bouw ook ziet... Hij loopt als iemand die al 25 is. Dat lichaam heeft hij. Maar hij is pas zeventien. Zijn bouw doet mij denken aan Matthijs de Ligt op die leeftijd, al heeft hij wel veel meer vaardigheden aan de bal."

Mocht Zaïre-Emery zich zo doorontwikkelen, dan ziet De Boer het wel goed komen. "Als je op die leeftijd al zo'n volwassen indruk maakt is dat ontzettend knap. Hij is basisspeler in zo'n belangrijke wedstrijd, dat zegt wel wat hè. We hebben de baas van Paris Saint-Germain (Nasser Al-Khelaïfi, red.) een paar keer met de handen in het haar gezien."

Zaïre-Emery werd tegen Dortmund voor de tweede keer deze campagne gekroond tot Man van de Wedstrijd. Dit seizoen staat de teller op vier goals en vijf assists in alle competities.

