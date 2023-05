Dortmund haalt uit en vernedert Wolfsburg; Jude Bellingham maakt bizarre goal

Zondag, 7 mei 2023 om 19:19 • Bart DHanis • Laatste update: 19:28

Borussia Dortmund heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de Bundesliga-titel. De formatie van Edin Terzic won met 6-0 van VfL Wolfsburg en nadert concurrent Bayern München op slechts één punt. Wolfsburg had plek zes kunnen veroveren, maar blijft zevende. Donyell Malen en Sébastien Haller scoorden één keer. Karim Adeyemi miste een strafschop, maar nam alsnog twee doelpunten voor zijn rekening. Ook Jude Bellingham maakte twee treffers.

Al na iets minder dan een kwartier spelen opende Dortmund de score. Adeyemi kopte een voorzet van Julian Ryerson schitterend achter Koen Casteels: 1-0. De score werd in de 28e minuut verdubbeld door voormalig Ajacied Haller. Adeyemi trok de bal strak en laag voor, waarna Haller kon binnentikken: 2-0. Nog in de eerste helft breidden die Schwarzgelben de voorsprong verder uit. Julian Brandt en Malen gingen samen op doelman Casteels af. Brandt gaf de bal breed en Malen kon voor leeg doel gemakkelijk raak schieten: 3-0. Het was voor Malen de achtste Bundesliga-treffer van dit seizoen.

Vlak na rust ging Dortmund verder waar het gebleven was. Bellingham begon een solo vanaf de eigen helft, schudde een verdediger van zich af en schoot de bal met links in de hoek. Casteels tikte de bal nog wel aan, maar sloeg het leer tegen de paal aan, waardoor de bal zoveel effect kreeg dat hij aan de andere kant het doel invloog. Na een uur spelen ging Sebastiaan Bornauw gruwelijk de fout in. De verdediger van Wolfsburg leverde de bal in bij Adeyemi, die na een combinatie met Haller de 5-0 kon maken.

Vlak daarna leek Adeyemi zijn hattrick compleet te gaan maken. Bellingham werd in het strafschopgebied gevloerd en de Duitse aanvaller nam de penalty die daarop volgde voor zijn rekening. Hij schoot de bal echter huizenhoog over en werd luttele minuten later gewisseld. Vlak voor tijd maakte ook Bellingham zijn tweede treffer van de wedstrijd. Brandt kopte een hoge bal slim door, waarmee hij de Engelsman oog in oog met de doelman zette. Bellingham faalde niet en schoot feilloos binnen: 6-0.

