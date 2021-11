Cyriel Dessers kopt Feyenoord in blessuretijd naar groepswinst

Donderdag, 25 november 2021 om 20:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:27

Feyenoord heeft zich verzekerd van groepswinst en kwalificatie voor de achtste finales in de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot hield donderdagavond met tien man ternauwernood een punt over aan de uitwedstrijd tegen Slavia Praag: 2-2. Invaller Cyriel Dessers nam beide doelpunten voor zijn rekening; Ofir Marciano keepte een ongelukkige wedstrijd. Feyenoord zou ook bij een nederlaag zijn gekwalificeerd voor de volgende ronde, omdat Maccabi Haifa met 0-1 verloor van Union Berlin, maar is nu ook groepswinnaar en ontloopt daardoor de tussenronde in de knock-outfase. Guus Til kreeg in de eerste helft een rode kaart.

Justin Bijlow moest vanwege een coronabesmetting verstek laten gaan en werd vervangen door Marciano, maar verder speelde Feyenoord met de verwachte namen. Niet alleen de opstelling, maar ook de speelwijze kende weinig verrassingen: zoals gebruikelijk probeerde de ploeg van Slot de tegenstander meteen vast te zetten door op felle wijze de duels aan te gaan en vooruit te spelen. Toch wist Slavia de score na elf minuten te openen. Marciano verstuurde een zwakke inspeelpass richting Tyrell Malacia, die zich vervolgens liet aftroeven door Alexander Bah. De opgekomen rechtsback van Slavia bediende Peter Olayinka, die helemaal vrij stond voor het doel: 1-0.

De zorgen van Feyenoord namen toe doordat Bryan Linssen de strijd al vroeg moest staken. In de zeventiende minuut ging de aanvaller naar het gras, mogelijk vanwege een probleem met het oog, en werd hij vervangen door Dessers. De invaller liet zich tien minuten na zijn entree gelden met een hard schot met het linkerbeen, dat werd gekeerd door keeper Ales Mandous. Uit de daaropvolgende corner ontstond van dichtbij een kopkans voor Til, maar opnieuw bracht Mandous redding. Feyenoord kende een sterke fase en beloonde zichzelf via Dessers, die in het strafschopgebied werd bereikt door Jens Toornstra, in een vloeiende beweging wegdraaide bij zijn tegenstander en overtuigend afrondde.

De vreugde maakte echter al gauw plaats voor frustratie bij Feyenoord. Tot groot ongenoegen van de ploeg en van trainer Slot kreeg Til een rode kaart voor een forse en onnodige tackle op de kuit van Nicolae Stanciu, nota bene rond het strafschopgebied van Slavia. Aanvankelijk kende scheidsrechter Mattias Gestranius een gele kaart toe, maar op advies van zijn grensrechter werd dat een rode. Slavia zocht dan ook naar de voorsprong, terwijl Feyenoord hard moest werken om het numerieke ondertal te camoufleren. Na ruim een uur haalden de Rotterdammers opgelucht adem, toen Marciano met wat mazzel een kopbal van Jan Kuchta van zeer dichtbij keerde.

Diezelfde Marciano mocht zich even later echter wel aanrekenen dat Slavia op voorsprong kwam. De keeper liet de bal los na een afstandsschot van Tomás Holes, waarna Kuchta dankbaar profiteerde. Het was een onnodig tegendoelpunt, temeer omdat Feyenoord zich goed staande hield met tien man. De bezoekers oogden weliswaar kwetsbaar, maar lieten weinig kansen toe. Na de 2-1 nam Feyenoord meer risico in de jacht op een gelijkmaker. Twee minuten voor tijd was de Eredivisionist daar bijzonder dicht bij. Na een corner van Orkun Kökçü kopte Lutsharel Geertruida op doel; een speler van Slavia kopte vanuit het doel schuin tegen de onderkant van de lat. De arbitrage oordeelde dat de bal de doellijn niet had gepasseerd. Een nederlaag leek aanstaande, maar opnieuw maakte Dessers voor Feyenoord een doelpunt in de blessuretijd. Met een diagonale kopbal bepaalde hij de eindstand op 2-2.