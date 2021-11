Engelse media sparen Van de Beek niet: ‘Misschien had Solskjaer toch gelijk’

Woensdag, 24 november 2021 om 09:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:38

Donny van de Beek kreeg dinsdagavond zijn eerste basisplaats dit seizoen bij Manchester United, maar dat was geen onverdeeld succes. De middenvelder werd na 66 minuten in het uitduel met Villarreal in de Champions League naar kant gehaald door interim-trainer Michael Carrick, waarna Bruno Fernandes in het veld kwam. De Nederlander zag vanaf de bank hoe Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho het duel in Oost-Spanje in de laatste twaalf minuten alsnog lieten kantelen: 0-2. De kranten in Engeland hebben hun bedenkingen over Van de Beek.

Het hardst was The Sun. “Misschien had Ole Gunnar Solskjaer toch gelijk”, doelt de tabloid op de afgelopen weekeinde ontslagen trainer, die het ogenschijnlijk anderhalf jaar lang nooit echt in de ex-Ajacied zag zitten. “In Spanje was namelijk weinig te zien dat het tegendeel bewees. Als dit de wedstrijd had moeten zijn waarop Van de Beek eindelijk zijn stempel had kunnen drukken, dan was het verre van een succes. Als we aardig blijven, dan noemen we hem maar een harde werker.”

“Maar iemand die veertig miljoen euro heeft gekost en die volgens sommige supporters een van de beste middenvelders van Europa is, verwacht je meer. Veel meer zelfs. Het optreden van Van de Beek was net zo bleek als hijzelf. Het is geen toeval dat United na zijn wissel tot leven kwam en alsnog aan het langste eind trok door doelpunten van Ronaldo en Sancho. Van de Beek dwingt zulke dingen niet af, zo simpel is het.”

De Manchester Evening News geeft Van de Beek nog wel een voldoende, een zes, maar overtuigend vond de krant het optreden niet. “Van de Beek leidde in de eerste helft het drukzetten, maar zodra Manchester United zelf onder druk kwam, verdween ook Van de Beek langzaam uit het spel.” Bij de Daily Mail zat er voor Van de Beek niet meer in dan een 5. “Hij werd door Solskjaer met enige regelmaat genegeerd, maar tegen Villarreal leek Van de Beek op een andere golflengte te zitten dan zijn ploeggenoten.”

The Independent beoordeelde Van de Beek eveneens met een 5. "Veel werd verwacht van Van de Beek na zijn goede invalbeurt tegen Watford. Maar hij kwam amper aan de bal in de eerste helft en als dat wel gebeurde, deed hij er weinig mee. Een onbezonnen tackle leverde hem een gele kaart op.” De kranten in Engeland lijken dan ook weinig vertrouwen te hebben in speeltijd voor Van de Beek in de komende topduels met Chelsea (uit) en Arsenal (thuis).

Carrick weigerde na afloop met de eer te strijken, ook al had Manchester United in zijn debuut als interim-trainer gewonnen. Hij was met zijn gedachten meer bij Solskjaer. “Voor niemand binnen de club waren de afgelopen dagen makkelijk. Het voelt alsof we dit resultaat voor Ole hebben behaald. Dit is geen belangrijk resultaat voor mij persoonlijk, maar voor de club en de spelers. Het gaat helemaal niet om mij vanavond.”

“Het waren emotionele dagen. De eerste persoon die ik sprak toen dit allemaal in gang werd gezet, was Ole zelf”, benadrukte de voormalig rechterhand van de Noor. “Ik wilde weten hoe hij erin stond, omdat het voelde alsof ik dat moest doen. Het is nu mijn verantwoordelijkheid om dit team te managen en daar ben ik heel trots op.” Door de zege en het gelijkspel van Atalanta bij Young Boys (3-3) is Manchester United al zeker van groepswinst. De Engelsen sluiten de groepsfase op 8 december af tegen Young Boys.