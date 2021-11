‘Barcelona kan voor 8 miljoen verrassende aanvallende versterking oppikken’

Barcelona is in de zoektocht naar een aanvallende versterkingen uitgekomen bij een verrassende kandidaat. Mundo Deportivo schrijft dat Arthur Cabral op de radar bij de Catalanen is verschenen. Het bedrag dat voor de Braziliaanse spits van FC Basel betaald moet worden, past binnen de huidige economische situatie van Barcelona. Xavi heeft echter het laatste woord over de eventuele komst van Cabral.

Er moet in de winterse transferwindow in ieder geval een aanvallende versterking worden binnengehaald, daar Sergio Agüero voorlopig uit de roulatie is vanwege hartproblemen. Deco - oud-middenvelder van onder meer Chelsea en Barcelona en tegenwoordig werkzaam als scout voor de Catalanen - is op de proppen gekomen met Cabral en heeft reeds contact gehad met diens zaakwaarnemer Paulo Pitombeira.

Cabral speelt sinds de zomer van 2020 voor FC Basel, dat hem voor zes miljoen euro overnam van het Braziliaanse Palmeiras. De 23-jarige spits verzorgde sindsdien 61 doelpunten en 17 assists in 99 officiële wedstrijden voor de Zwitserse topclub. Dit seizoen is Cabral helemaal uitstekend op schot, want in 24 duels trof hij reeds 23 keer doel. Zijn contract bij de huidige koploper van de Zwitserse Super League loopt voorlopig nog door tot medio 2023.

Er wordt momenteel gesproken over een transfersom van acht miljoen euro, een bedrag dat binnen de economische situatie van Barcelona past. Dit zal echter wel samenhangen met eventuele uitgaande transfers in januari, waarmee meer ruimte kan worden gecreëerd in het salarishuis. Anders moet Barcelona inzetten op een huurdeal met een verplichte optie tot koop. Bovendien moet Xavi nog groen licht geven voor de eventuele komst van Cabral.