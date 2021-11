Van Gaal kiest voor Cillessen onder de lat tegen Noorwegen

Dinsdag, 16 november 2021 om 15:43 • Yanick Vos • Laatste update: 15:54

Jasper Cillessen staat vanavond onder de lat bij het Nederlands elftal, zo bevestigen De Telegraaf en Voetbal International dinsdagmiddag. De doelman van Valencia krijgt bij afwezigheid van Justin Bijlow de voorkeur boven Mark Flekken, die vorige week nog door bondscoach Louis van Gaal tweede keeper werd genoemd.

Maandagavond bracht de KNVB naar buiten dat Bijlow onvoldoende fit was voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. SC Freiburg-keeper Mark Flekken leek zich daardoor op te kunnen maken voor zijn basisdebuut in Oranje. “Flekken is mijn tweede doelman achter Bijlow en Jasper Cillessen is nummer drie”, sprak Van Gaal namelijk eerder deze interlandperiode.

Afgelopen vrijdag kreeg de trainer de vraag wat hij zou doen bij een blessure of rode kaart van Bijlow. Hij zei toen dat hij pas op een eventueel moment een beslissing zou nemen. “Je moet gewoon logisch nadenken”, voegde hij daaraan toe. Door de nadruk te leggen op 'logisch nadenken', leek Van Gaal te refereren aan het feit dat Cillessen na het EK niet meer werd opgeroepen, totdat Joël Drommel zich vorige week ziek meldde.

Nu Oranje voor de allesbeslissende wedstrijd tegen Noorwegen staat, kiest Van Gaal voor de ervaring van Cillessen. De Valencia-keeper gaat vanavond vanaf 20.45 uur in De Kuip op voor zijn 61ste interland. Op 14 oktober 2020 speelde hij zijn laatste interland. Mede door blessureleed en corona speelde hij al meer dan een jaar geen interland meer.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; F. De Jong, Wijnaldum, Klaassen; Bergwijn, Depay, Danjuma.