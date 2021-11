Feyenoord - AZ kort stilgelegd: fans richten zich op Owen Wijndal

Zondag, 7 november 2021 om 17:34 • Laatste update: 18:22

De wedstrijd tussen Feyenoord en AZ is zondagmiddag kortstondig stilgelegd. Na een opstootje in het zestienmetergebied van AZ gooiden supporters allerlei voorwerpen het veld op. Scheidsrechter Allard Lindhout koos ervoor om de wedstrijd te onderbreken, maar na enkele minuten oponthoud kon de wedstrijd worden voortgezet.

Doelman Peter Vindahl Jensen bracht vier minuten voor de pauze redding op een omhaal van Luis Sinisterra en klemde de bal vervolgens. Hij kreeg daarna een duw van Bryan Linssen. Boze AZ-spelers haalden verhaal bij de aanvaller van Feyenoord, waarna supporters voorwerpen zoals bierbekers en blikjes met frisdrank het veld op wierpen. Verdediger Owen Wijndal reageerde door een blikje terug te gooien naar het publiek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Supporters van Feyenoord zongen vervolgens 'Wijndal, je moeder is een hoer'. Scheidsrechter Lindhout wachtte de ontwikkelingen af en gaf na ongeveer drie minuten het signaal om weer door te voetballen, nadat hij in gesprek ging met zowel Bruno Martins Indi als Bryan Linssen en stadionspeaker Peter Houtman zich richtte tot de supporters in De Kuip.

Arnold Bruggink vindt dat Wijndal iets te verwijten valt na het incident. "Wijndal moet hem gewoon echt niet teruggooien. Ik snap dat de supporters ‘m niet het veld op moeten gooien, maar dit is van alle tijden. Gooi ‘m gewoon langs het veld en er gebeurt niets. Nu zorg je er ook voor dat De Kuip echt in beweging gaat komen. Dat is niet in het voordeel van AZ", aldus de analist van ESPN.