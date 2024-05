FC Twente ontloopt sterkst mogelijke opponent in 3e voorronde Champions League

Goed nieuws voor FC Twente in aanloop naar de derde voorronde van de Champions League in augustus. Dankzij de zege van Atalanta op Torino (3-0) eindigt Atalanta sowieso bij de eerste vier in de Serie A, wat inhoudt dat Benfica direct geplaatst is voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal en dus geen mogelijke tegenstander van Twente in de voorrondes zal zijn.

Om Benfica te ontlopen, had Twente de nodige hulp nodig. Als Bayer Leverkusen de Europa League zou winnen, zouden de Tukkers Benfica sowieso ontlopen. Leverkusen verloor echter van Atalanta (0-3) en zat daarom nog even in de wachtkamer. Atalanta moest in de top vier eindigen en dat is na de zege van zondagmiddag op Torino een feit.

Atalanta, met Teun Koopmeiners als enige Nederlander in de basis, versloeg Torino overtuigend dankzij treffers van Gianluca Scamacca, Ademola Lookman en Mario Pasalic.

Atalanta eindigt minimaal vierde en neemt plek drie van Juventus nog over, als la Dea zijn laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Fiorentina, wint.

Het directe Champions League-ticket dat Atalanta verdiende met de Europa League-winst, schuift dankzij de top vier-klassering van de ploeg uit Bergamo door naar de ploeg in de voorronde met het hoogste coëfficiënt: Benfica.

FC Twente neemt het op 6 of 7 en 13 augustus in de derde voorronde van de Champions League op tegen één van de volgende geplaatste ploegen: Rangers FC, Slavia Praag, Red Bull Salzburg of LOSC Lille. Als Twente die ronde overleeft, wacht de club nog een play-offronde. Als die ronde ook overleefd wordt, is de groepsfase bereikt.

Overigens heeft de zege van Atalanta negatieve gevolgen voor AS Roma, dat als zesde Italiaanse ploeg de Champions League in zou zijn gegaan áls Atalanta vijfde zou eindigen. Dat gebeurde echter niet en dus is het zeker dat Roma niet voor het vierde seizoen op rij Feyenoord treft.

